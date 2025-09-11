韋伯望遠鏡意外拍到8光年長「宇宙光劍」！解開30年恆星誕生之謎

韋伯望遠鏡拍下的這張壯觀影像，展示了Sh2-284星雲中一道巨大的恆星噴流。這道長達8光年的「宇宙光劍」，其驚人的對稱性與規模，為「大質量恆星如何形成」這個長達30年的科學辯論，提供了第一個決定性的觀測證據。（圖：NASA）

2025/09/11 08:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國航太總署（NASA）9日發布的聲明，韋伯太空望遠鏡（JWST）在一次意外觀測中，捕捉到一股由新生恆星噴發出的巨大氣體流。這股高溫噴流全長約8光年，形態宛如電影《星際大戰》中的雙刃光劍，被暱稱為「宇宙光劍」，其壯觀規模前所未見。

研究人員指出，這道噴流源自位於「Sharpless 2-284星雲」（簡稱Sh2-284）的原恆星。噴射氣體以每小時數十萬英里的速度橫越宇宙，其長度幾乎是太陽到最近鄰恆星系——半人馬座α星（Alpha Centauri）距離的兩倍。科學家形容這一景象就像「一把巨大的光劍劃開宇宙」。

天文學家解釋，過去30年來，科學界一直試圖理解大質量恆星誕生過程中，為何會出現如此強烈而持久的噴流。這次由韋伯望遠鏡捕捉到的珍貴畫面，證明大質量恆星在早期成長階段確實能形成強烈外流，並維持穩定輸出，為研究提供了決定性證據。

NASA的研究團隊強調，這項發現不僅是觀測技術的突破，也為恆星形成理論帶來新的驗證。透過分析噴流的結構與能量，科學家能更清楚理解高質量恆星如何影響周遭環境，包括觸發或抑制其他恆星的誕生。

NASA表示，這次「宇宙光劍」影像是由韋伯望遠鏡的紅外線儀器取得，顯示其在探索宇宙深層結構上的獨特優勢。研究成果未來將持續刊登於專業期刊，並作為後續天文學家研究恆星與銀河演化的重要依據。

這一發現不僅提供了震撼視覺，也成為解鎖宇宙奧祕的關鍵線索。科學界普遍認為，韋伯望遠鏡未來或將持續揭開更多天文長久未解的謎團。

