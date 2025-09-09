113場屢敗屢戰！日本傳奇賽馬「0勝女王」春烏菈菈高齡過世
生涯出賽百場0勝的日本名馬「春烏菈菈」，也是手遊《賽馬娘Pretty Derby》角色原型。（圖擷取自賽馬娘官網、@KitasanEqui0310 社群平台「X）
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本養成遊戲《賽馬娘Pretty Derby》推出後，在全球掀起賽馬熱潮，也讓遊戲角色原型名馬們奔馳賽道的事蹟，再度成為熱門話題，像是生涯出賽百場0勝的傳奇名馬「春烏菈菈」（ハルウララ，也譯春麗），永不放棄的勵志故事令無數粉絲落淚。但今日（9）傳出，牠以高齡29歲逝世，消息震驚日本社會。
綜合日媒報導，1996年出生日本北海道的母馬烏菈菈，於1998年2004年間在高知賽馬場出賽，雖然牠有著不俗血統，然而其賽馬生涯一共出戰113場比賽，卻從未拿過第一名，以「0勝名馬」聞名。雖然烏菈菈並未在賽場獲得冠軍，牠屢敗屢戰的故事、總是帶著滿滿活力奔跑的身影，透過新聞媒體報導後，意外讓牠在全日本爆紅。
據了解，不少人明知烏菈菈從未獲勝，仍會特別購買牠的馬券，把它當成交通平安用的護身符；另有許多因為罹患疾病或生活不如意、一度面臨自殺邊緣的失意人坦言，被烏菈菈永不放棄、全力以赴面對挑戰的精神所救贖。自此，烏菈菈增加了「敗者組之星」（負け組の星）等美名，事蹟後來還被拍成美國紀錄片、出版書籍等。
烏菈菈從賽馬生涯退役後，一度戲劇性地從大眾視野中消失，直到2014年千葉縣御宿町的「瑪莎牧場」透露，馬主將牠棄養在這裡，所幸喜愛牠的粉絲們成立了「春烏菈菈後援會」（春うららの会），協助支付牠退休生活所需的開銷，讓牠得以安享晚年。同時，每年也會有不少烏菈菈的粉絲，特別前往瑪莎牧場探望牠。
後來日本遊戲開發公司Cygames，將烏菈菈納入旗下遊戲《賽馬娘 Pretty Derby》之中，將牠塑造成一名粉色頭髮短髮、身材嬌小的元氣馬娘，獲得大量日本與海外粉絲的喜愛。今年《賽馬娘Pretty Derby》推出英文版後，陽光開朗的烏菈菈擄獲大量歐美粉絲的心，甚至透過線上捐款，購買高達2400公斤牧草給牠與其他牧場夥伴。
今年2月迎接29歲生日的烏菈菈，年齡相當於人類的90歲，即便已是高齡老馬，但是牠並沒有罹患什麼疾病，食慾與精神活力也十分旺盛，還非常喜歡在牧場內到處奔跑、打滾玩沙。但根據「春烏菈菈後援會」代表宮原優子透露，烏菈菈從昨（8）日早上開始沒有排便，牧場工作人員立即在第一時間請獸醫檢查，眾人也整晚陪伴牠。
然而到了隔日凌晨，烏菈菈的身體狀況急轉直下，接著便突然離世，令眾人十分錯愕。事後根據獸醫推斷，烏菈菈的死因為「疝氣」，指食物在體內沒有被正常消化，導致腸道脹氣或蠕動惡化的情況，對於馬兒來說，疝氣是一種發生率和死亡率極高的危險疾病，各國不少著名賽馬也是因為這個疾病離世。
宮原優子表示，在此之前烏菈菈健康到不像是高齡老馬，還有多國遊客專程前往牧場參觀，只為親眼看到烏菈菈的身影，對於發生這種事情讓她感到十分遺憾與不捨。另外，烏菈菈的死訊公開後，不少賽馬有關單位、各國粉絲紛紛發文悼念牠，《賽馬娘 Pretty Derby》也發文致上深切的哀悼，願這匹偉大的名馬安息。
9月9日、本作品でモチーフとさせて頂いておりますハルウララ号の訃報が届きました。— ウマ娘プロジェクト公式アカウント （@uma_musu） September 9, 2025
関係者様にはお悔やみ申し上げると共に、偉大な名馬のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
【安らかに】ハルウララが天国へ 牧場の代表が明かすhttps://t.co/sr62vXtPcP— ライブドアニュース （@livedoornews） September 9, 2025
ハルウララは9日未明、スタッフらに見守られながら天国に旅立った。繋養されていた「マーサファーム」の代表によると、8日までは元気だったが、「疝痛」が原因で亡くなったという。 pic.twitter.com/NmqgECn0O0
ハルウララ…29年間お疲れ様でした。— ????ソルト????キタちゃん担当者????折れぇる折れぇる… （@KitasanEqui0310） September 9, 2025
馬主には捨てられたが
その他の人たちに最後まで愛されてきた
最強の馬だよ…????
ハルウララを知って私と頑張ろうと勇気をくれました
ウマ娘のハルウララを見て前向きに生きていこうと思います…
安らかに眠り、そしてご冥福をお祈りします。
その伝説を忘れない… pic.twitter.com/22CNi5SCbe
#ハルウララ#haruurara pic.twitter.com/bK4Fh8g7XF— もちうささ@プリステ9/14【ウマ56】 （@HARUURARA_mochi） September 9, 2025
つい…つい先週初めて会ったばかりのハルウララ。— にっぽにてす （@nipponitesu） September 9, 2025
目の前でゴロゴロしてスッと起き上がったり、ニンジンもしっかり食べてまだ元気に見えたのに…
引退後も波瀾万丈な馬生だったにも関わらず29歳まで長生きしての大往生、幸せだったと思います。
ご冥福をお祈りします。#ハルウララ#haruurara pic.twitter.com/8OIZ9qxx7S
ハルウララの訃報が届きました。— 日刊ゲンダイ 競馬 （@gendai_keiba） September 9, 2025
残念です。
名手・武豊騎手も〝負け組の星〟の背中を知るひとり。
８歳春のデビュー１０６戦目、ＹＳダービージョッキー特別で手綱を取って結果は⑩着。高知競馬場は大勢のファンの〝期待感〟で溢れました。
２９年もの長き馬生、お疲れ様でした。#ハルウララ #武豊 pic.twitter.com/W3oVbQC6VW
【訃報 #ハルウララ 号】本日9月9日、サポートホースのハルウララ号（春うららの会）が永眠いたしました。享年29歳でした。ハルウララ号の冥福を祈ります。#引退馬協会 #引退馬ネットhttps://t.co/HI856cMw1d pic.twitter.com/i6tSpsCmL9— 引退馬協会 （@rhainfo） September 9, 2025
なぜかウララさんの今年の誕生日の時のティアラのが昨日からまた更に1万くらいイイネが増えてて通知止まらんし海外アカで昨日から400人くらいフォロワー増えてるじゃん— もつご （@animal_love_kaz） July 3, 2025
海外ニキネキ達に伝わるかわからないけど、ハルウララさんはとても元気で過ごしてるし、むしろ私より健康で元気なくらいだよ???????? pic.twitter.com/E9MKbUaPRj
ハルウララ亡くなったのか…— ???????????????????????? （@kazutan__1220） September 9, 2025
どんなに負け続けてもタフにレースに出続けた直向きな姿にみんな惹かれてたよね
武豊さんが騎乗しても生中継で負けたけど、それでも高知競馬をあれだけ盛り上げた彼女は本当に良い意味で「負け組の星」であり立派なヒロインでした
さようなら
ありがとうハルウララ???? https://t.co/E1zVwny5nP pic.twitter.com/2YLQwuUMZD
烏菈菈即便從未獲得第一名，仍會用盡全力、帶著滿滿元氣在賽場上奔跑，勵志事蹟感動無數人。（圖擷取自「ハルウララの会」）
《賽馬娘 Pretty Derby》將烏菈菈塑造成一名粉色頭髮短髮、身材嬌小的元氣馬娘，獲得大量日本與海外粉絲的喜愛。（圖擷取自賽馬娘官網）
