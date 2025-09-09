113場屢敗屢戰！日本傳奇賽馬「0勝女王」春烏菈菈高齡過世

生涯出賽百場0勝的日本名馬「春烏菈菈」，也是手遊《賽馬娘Pretty Derby》角色原型。（圖擷取自賽馬娘官網、@KitasanEqui0310 社群平台「X）

2025/09/09 21:33

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本養成遊戲《賽馬娘Pretty Derby》推出後，在全球掀起賽馬熱潮，也讓遊戲角色原型名馬們奔馳賽道的事蹟，再度成為熱門話題，像是生涯出賽百場0勝的傳奇名馬「春烏菈菈」（ハルウララ，也譯春麗），永不放棄的勵志故事令無數粉絲落淚。但今日（9）傳出，牠以高齡29歲逝世，消息震驚日本社會。

綜合日媒報導，1996年出生日本北海道的母馬烏菈菈，於1998年2004年間在高知賽馬場出賽，雖然牠有著不俗血統，然而其賽馬生涯一共出戰113場比賽，卻從未拿過第一名，以「0勝名馬」聞名。雖然烏菈菈並未在賽場獲得冠軍，牠屢敗屢戰的故事、總是帶著滿滿活力奔跑的身影，透過新聞媒體報導後，意外讓牠在全日本爆紅。

據了解，不少人明知烏菈菈從未獲勝，仍會特別購買牠的馬券，把它當成交通平安用的護身符；另有許多因為罹患疾病或生活不如意、一度面臨自殺邊緣的失意人坦言，被烏菈菈永不放棄、全力以赴面對挑戰的精神所救贖。自此，烏菈菈增加了「敗者組之星」（負け組の星）等美名，事蹟後來還被拍成美國紀錄片、出版書籍等。

烏菈菈從賽馬生涯退役後，一度戲劇性地從大眾視野中消失，直到2014年千葉縣御宿町的「瑪莎牧場」透露，馬主將牠棄養在這裡，所幸喜愛牠的粉絲們成立了「春烏菈菈後援會」（春うららの会），協助支付牠退休生活所需的開銷，讓牠得以安享晚年。同時，每年也會有不少烏菈菈的粉絲，特別前往瑪莎牧場探望牠。

後來日本遊戲開發公司Cygames，將烏菈菈納入旗下遊戲《賽馬娘 Pretty Derby》之中，將牠塑造成一名粉色頭髮短髮、身材嬌小的元氣馬娘，獲得大量日本與海外粉絲的喜愛。今年《賽馬娘Pretty Derby》推出英文版後，陽光開朗的烏菈菈擄獲大量歐美粉絲的心，甚至透過線上捐款，購買高達2400公斤牧草給牠與其他牧場夥伴。

今年2月迎接29歲生日的烏菈菈，年齡相當於人類的90歲，即便已是高齡老馬，但是牠並沒有罹患什麼疾病，食慾與精神活力也十分旺盛，還非常喜歡在牧場內到處奔跑、打滾玩沙。但根據「春烏菈菈後援會」代表宮原優子透露，烏菈菈從昨（8）日早上開始沒有排便，牧場工作人員立即在第一時間請獸醫檢查，眾人也整晚陪伴牠。

然而到了隔日凌晨，烏菈菈的身體狀況急轉直下，接著便突然離世，令眾人十分錯愕。事後根據獸醫推斷，烏菈菈的死因為「疝氣」，指食物在體內沒有被正常消化，導致腸道脹氣或蠕動惡化的情況，對於馬兒來說，疝氣是一種發生率和死亡率極高的危險疾病，各國不少著名賽馬也是因為這個疾病離世。

宮原優子表示，在此之前烏菈菈健康到不像是高齡老馬，還有多國遊客專程前往牧場參觀，只為親眼看到烏菈菈的身影，對於發生這種事情讓她感到十分遺憾與不捨。另外，烏菈菈的死訊公開後，不少賽馬有關單位、各國粉絲紛紛發文悼念牠，《賽馬娘 Pretty Derby》也發文致上深切的哀悼，願這匹偉大的名馬安息。

烏菈菈即便從未獲得第一名，仍會用盡全力、帶著滿滿元氣在賽場上奔跑，勵志事蹟感動無數人。（圖擷取自「ハルウララの会」）

《賽馬娘 Pretty Derby》將烏菈菈塑造成一名粉色頭髮短髮、身材嬌小的元氣馬娘，獲得大量日本與海外粉絲的喜愛。（圖擷取自賽馬娘官網）

