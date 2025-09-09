為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　蒐奇

    如何讓廉價字體變高級？ 日網分享小訣竅「藍白秒變黑金」爆紅

    一名日本高中生分享，他發現如果想要讓普通的字體呈現出「高級感」，可以將紙筆的配色組合進行色彩反轉，像是「藍白」會變成「黑金」。（圖擷取自@ppt7293 社群平台「X」，本報合成）

    2025/09/09 21:35

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕將不同顏色擺在一起，不僅能呈現出特定氛圍或含意，還可以給人帶來各種視覺體驗。近日一名日本高中生分享，他發現如果想要讓普通的字體呈現出「高級感」，可以將紙筆的配色組合進行色彩反轉，像是「藍白」會變成「黑金」，而這個小訣竅曝光後，意外在網上爆紅，吸引大批網友朝聖。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「YogenTeiry」、自稱還在就讀高中且熱衷學習各國語言的日本網友，在本月7日為了分享一種生活小技巧，PO出使用2組不同配色書寫而成的漢字「墨痕」照片。他指出，使用一般的藍筆在白紙上寫字後，再將成品進行「色彩反轉」，就會馬上變成充滿高級感、非常引人注目的黑金色組合。

    圖文曝光後，吸引超過400多萬人次瀏覽，以及10萬人按讚，各國網友紛紛留言讚嘆，「真是個創意十足的妙招！」、「反轉後看起來確實更有設計感」、「藍白反轉後就是黑金，原來如此！」、「確實把原本平淡無奇的東西，變得瞬間吸引大眾目光呢！」、「真是天才啊！把隨處可見的廉價事物，變成意想不到的藝術，我也要來試試」。

    這種受光線影響產生不同配色的組合，還令不少網友想起，一件曾在2015年引爆全球網友激烈論戰的洋裝，當時眾人爭論的原因，是探討它的真正配色究竟是「藍色加黑色」還是「白色加金色」。另外，原PO昨（8）日發文笑說，為慶祝小訣竅獲得熱烈迴響，他將原本揉成一團扔進垃圾桶的藍白字條，特別撈回來拍照留念。

    到底是白金還是黑藍？這件洋裝讓百萬人吵翻天
    如何用藍色筆表現出紅色？ 他畫「1圖案」獲百萬網大讚

