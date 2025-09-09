為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    千鈞一髮！記者家遭丟炸彈 勇犬「咬斷導火線」逃過一劫

    祕魯一位記者家中遭投擲炸彈，危急之時家裡的狗狗咬住並熄滅導火線，讓記者一家人倖免於難。（圖擷取自X）

    2025/09/09 20:34

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕祕魯近日發生一起恐嚇事件，一名記者的家中被丟入點燃的炸彈。千鈞一髮之際，家裡的狗狗發現異樣，不旦沒有逃跑，反倒勇敢的咬住即將爆炸的炸彈，最終成功救下了主人一家。事發經過被監視器拍下，影片曝光後在網路上引起熱議。

    綜合外媒報導，這起事件發生在祕魯一名記者薩拉特（Carlos Alberto Mesías Zárate）的家中。監視器畫面顯示，當時嫌犯將點燃的炸藥從破損的窗戶丟進薩拉特家門口。就在危急之時，狗狗立刻衝下樓，先是朝著爆裂物猛吠，再咬住導火線不停咀嚼直到火苗熄滅。

    事後，警方派出專業的拆彈小組將炸彈安全移除，並逮捕一名嫌犯。警方後續指出，該炸藥屬於軍事用地雷型爆裂物，並懷疑此次攻擊與薩拉特的調查報導工作有關，企圖恐嚇記者停止報導。薩拉特一家目前也已向警方申請保護令。

    雖該起恐嚇事件無人傷亡，但狗狗咬住炸彈的過程，炸藥造成其聲帶受損無法再吠叫。但據了解，狗狗目前依然活力十足，並成為社區中的小英雄。

