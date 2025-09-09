為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　蒐奇

    敢喝嗎？日本京都大學博士生研製「蟲糞茶」 獲頒獎項表彰

    日本京都大學博士生丸岡毅研製「蟲糞茶」，是以蛾類幼蟲的排泄物泡出來的，獲得「KYOTO Next Award」評審團特別獎表彰。（圖擷自京都大學網站）

    日本京都大學博士生丸岡毅研製「蟲糞茶」，是以蛾類幼蟲的排泄物泡出來的，獲得「KYOTO Next Award」評審團特別獎表彰。（圖擷自京都大學網站）

    2025/09/09 17:15

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本京都府、京都市、京都商工會議所共同舉辦的「KYOTO Next Award」，是用來表彰創造當地新品牌的創業者，8日頒獎時評審團特別獎由京都大學農學研究科29歲博士生丸岡毅獲得，他所研製出的「蟲糞茶（又稱蟲屎茶）」是以蛾類幼蟲的排泄物泡出來的。

    《讀賣新聞》報導，丸岡毅透露，他當初研究「蟲糞茶」的契機，是實驗室學長某天從蘋果園帶回來50隻舞毒蛾幼蟲，由他負責照顧，在以校內的櫻花樹樹葉餵食後，丸岡毅驚訝地發現這些幼蟲的排泄物聞起來很香。

    丸岡毅隨即將蟲糞曬乾並以熱水浸泡，結果呈現出類似紅茶的茶湯顏色，除了有植物的清香之外，喝起來還能感受到鮮味，他分享給其他人飲用後，大家都建議他可以好好研究，因此自己就開始嘗試以不同飛蛾幼蟲搭配不同植物，看看有什麼差別。

    據了解，蟲糞茶並非丸岡毅首創，中國部分地區先前已存在利用蛾類幼蟲排泄物泡茶的習慣，丸岡毅則以櫻花葉主要生產地静岡縣松崎町為據點持續開發產品，目前還沒在市面上販售，他希望未來能達到商業化的程度。

    丸岡毅指出，植物中讓人類感到鮮味的成分，對蛾類幼蟲來說卻是有毒的，因此不會將其消化而是濃縮到排泄物裡，就這樣構成了蟲糞茶的原理。

    為了避免蟲糞茶的名稱影響到民眾品嘗的意願，丸岡毅將品牌命名為「蟲秘茶」，他的目標是讓這種小眾的茶飲推廣出去，讓人們願意掏錢品嘗。

