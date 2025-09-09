為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    嘉義「蚵棚坐釣」被譽為海上Uber 嘉義沿海奇景

    被譽為海上uber的「蚵棚坐釣」。（記者蔡宗勳攝）

    被譽為海上uber的「蚵棚坐釣」。（記者蔡宗勳攝）

    2025/09/09 13:42

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義東石、布袋沿海一帶經常可看到釣客坐在蚵棚上垂釣，這就是所謂的「蚵棚坐釣」。是由漁民用船隻一早載送釣客到浮掛式蚵棚區，下午再去接回來，因而也被譽為海上Uber。以布袋龍宮溪出海口處為例，魚隻大咬時，往往有3、40人在蚵棚區坐釣，不過這次蚵棚受丹娜絲颱風重創，迄今未恢復，可供垂釣的蚵棚寥寥無幾，海上Uber成了另類的受災戶。

    「布袋海上巴士」業者陳冠魁指出，「蚵棚坐釣」受到釣友的青睞，是因為垂掛在海水裡的牡蠣宛若浮動魚礁，吸引各種魚類前來覓食，其中不乏炙手可熱的鱸魚、黑鯛與三牙等，各餐廳都搶著要購買，因而如果手氣好，不僅值回票價，還可以發個小財。

    業者「阿雄」說，大概一早5、6點出發，將釣友放在各自屬意的蚵棚，下午3點半左右再到各蚵棚將他們接回來，如果垂釣點是在內海，來回收費500元，到外海則依搭載的漁船馬力而定，約在1500至1700元之間。一般而言，每年12月到隔年3、4月，外海的釣況比較好，不少釣友會選擇到外海「蚵棚坐釣」。

    來自台中的張姓釣友表示，釣況變化很大，有時候一天可以釣到價值逾兩萬元的高價魚，有時候連500元交通費都賺不回來，不過會選擇「蚵棚坐釣」，除了想賺點外快，最主要是在享受釣魚樂趣，偶爾空手而回也不會氣餒，有時間依舊會來報到。

    嘉義沿海「蚵棚坐釣」，釣友大有斬獲笑逐顏開。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義沿海「蚵棚坐釣」，釣友大有斬獲笑逐顏開。（記者蔡宗勳攝）

    風行嘉義沿海的「蚵棚坐釣」，釣友坐在蚵棚垂釣。（記者蔡宗勳攝）

    風行嘉義沿海的「蚵棚坐釣」，釣友坐在蚵棚垂釣。（記者蔡宗勳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播