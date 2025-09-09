嘉義「蚵棚坐釣」被譽為海上Uber 嘉義沿海奇景

被譽為海上uber的「蚵棚坐釣」。（記者蔡宗勳攝）

2025/09/09 13:42

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義東石、布袋沿海一帶經常可看到釣客坐在蚵棚上垂釣，這就是所謂的「蚵棚坐釣」。是由漁民用船隻一早載送釣客到浮掛式蚵棚區，下午再去接回來，因而也被譽為海上Uber。以布袋龍宮溪出海口處為例，魚隻大咬時，往往有3、40人在蚵棚區坐釣，不過這次蚵棚受丹娜絲颱風重創，迄今未恢復，可供垂釣的蚵棚寥寥無幾，海上Uber成了另類的受災戶。

「布袋海上巴士」業者陳冠魁指出，「蚵棚坐釣」受到釣友的青睞，是因為垂掛在海水裡的牡蠣宛若浮動魚礁，吸引各種魚類前來覓食，其中不乏炙手可熱的鱸魚、黑鯛與三牙等，各餐廳都搶著要購買，因而如果手氣好，不僅值回票價，還可以發個小財。

業者「阿雄」說，大概一早5、6點出發，將釣友放在各自屬意的蚵棚，下午3點半左右再到各蚵棚將他們接回來，如果垂釣點是在內海，來回收費500元，到外海則依搭載的漁船馬力而定，約在1500至1700元之間。一般而言，每年12月到隔年3、4月，外海的釣況比較好，不少釣友會選擇到外海「蚵棚坐釣」。

來自台中的張姓釣友表示，釣況變化很大，有時候一天可以釣到價值逾兩萬元的高價魚，有時候連500元交通費都賺不回來，不過會選擇「蚵棚坐釣」，除了想賺點外快，最主要是在享受釣魚樂趣，偶爾空手而回也不會氣餒，有時間依舊會來報到。

嘉義沿海「蚵棚坐釣」，釣友大有斬獲笑逐顏開。（記者蔡宗勳攝）

風行嘉義沿海的「蚵棚坐釣」，釣友坐在蚵棚垂釣。（記者蔡宗勳攝）

