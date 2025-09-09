3.25億觀看破動物影片金氏世界紀錄！ 日本網紅貓過世

以擠進各式狹小空間、展現高度適應力而聞名的日本蘇格蘭摺耳貓Maru。（圖擷取自金氏世界紀錄官網）

2025/09/09 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕以擠進各式狹小空間、展現高度適應力而聞名的日本蘇格蘭摺耳貓Maru，近日傳出噩耗。這隻曾創下「YouTube史上觀看次數最多的動物」金氏世界紀錄的網紅貓，已於本月6日病逝，享壽18歲。牠的離世讓全球粉絲感到不捨，紛紛留言哀悼。

Maru自幼便展現對紙箱與密閉空間的強烈興趣，主人將牠日常生活的片段上傳至 YouTube頻道「I am Maru」，沒想到意外爆紅。牠靜靜跳入紙箱、頭或四肢懸在外頭的經典畫面，被網友譽為貓咪界的「幾何大師」，也成為網路文化中的代表性影像之一。

金氏世界記錄網站指出，2016年，Maru以累積超過3.25億次點閱的成績，獲得金氏世界紀錄「YouTube 最受歡迎動物」認證，成為當時全球觀看次數最高的動物。

YouTube頻道近日發布貼文指出，Maru近來健康惡化、食慾不振，經獸醫診斷後發現罹患肺腺癌，病情迅速惡化，最終於9月6日安詳辭世。飼主寫道：「Maru一直是一隻沉穩且溫柔的貓，但在最後的時刻，牠突然如同奔跑般離開了人世。感謝大家多年來的陪伴與支持。」

該貼文發布後，來自世界各國的粉絲紛紛留言表達不捨，不少網友紛紛表示自己追蹤Maru長達10年以上：「我一直擔心這件事情會發生」、「我15年前第一次看到牠的影片就愛上牠了」；其他網友也紛紛悼念：「謝謝你帶給我的快樂和幸福」、「我相信Maru一定非常感激能夠遇見他的主人，並被撫養長大。」

Maru的早期影片雖然反應平平，但在第9支影片中，牠跳入1個過小的紙箱，2隻腿卡在外頭的畫面意外引發大量分享與關注，成為全球家喻戶曉的動物明星。飼主曾透露，原本只是為了紀錄貓咪的日常成長，沒想到竟意外走紅，起初甚至感到困惑與擔憂，但粉絲們的溫暖留言讓他們放心，也決定繼續分享Maru的生活。

Maru的最後幾支影片仍保留在頻道上，紀錄著牠過18歲生日、午睡、與同伴貓咪相處的溫馨片段，讓粉絲們在緬懷之餘，也得以保留珍貴的回憶。

