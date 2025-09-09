韋伯望遠鏡拍到絕美「蝴蝶星」！525光年外巨大「行星搖籃」現蹤

韋伯太空望遠鏡的最新影像，捕捉到被暱稱為「蝴蝶星」（Butterfly Star）的年輕恆星。其狀似蝴蝶翅膀的結構，實際上是一個巨大的「原行星盤」（planet-forming disk），也就是行星誕生的搖籃。（圖：ESA/Webb, NASA & CSA, M. Villenave et al.）

2025/09/09 09:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《生活科學》（Live Science）網站報導，美國航太總署（NASA）的韋伯太空望遠鏡（JWST），近日公布了一張壯觀的新影像，主角是一顆被巨大氣體與塵埃盤包裹、狀似蝴蝶的年輕恆星。這個巨大的「原行星盤」（protoplanetary disk），正是行星誕生的搖籃，而韋伯的紅外神眼，正為我們揭開其前所未見的秘密。

宇宙蝴蝶的誕生地

這顆恆星的官方編號為IRAS 04302+2247，距離地球約525光年，位於夜空中金牛座（Taurus）內的金牛座分子雲。這裡是距離太陽系最近的恆星形成區，富含大量氫分子、塵埃與超新星爆發後留下的重元素，是孕育新恆星與行星的完美原料。由於我們恰好處於其盤面的「側視角」（edge-on view），明亮的星雲被中間的黑暗塵埃帶一分為二，形成了如同蝴蝶翅膀般的兩個瓣葉，因而被暱稱為「蝴蝶星」。

歐洲太空總署（ESA）指出，這張影像是結合了哈伯太空望遠鏡的庫存光學數據，以及韋伯望遠鏡的近紅外相機與中紅外儀器（MIRI）所拍攝的全新紅外數據。哈伯無法穿透的厚重塵埃，在韋伯的紅外視角下一覽無遺。韋伯的觀測，首次清晰地揭示了那條分割星雲的、黑暗的塵埃帶，也就是那個原行星盤的細節。這個行星搖籃的規模極其巨大，寬度達約644億公里，是我們太陽系的好幾倍。

從側視角觀測原行星盤，能讓科學家研究其厚度與塵埃分佈，這兩者都是理解行星如何形成與積累質量的關鍵。然而，一篇去年發表於《天文物理學期刊》（The Astrophysical Journal）的研究指出，這隻「蝴蝶」的亮度會發生變化，這強烈暗示其內部的星盤，可能發生了扭曲或與主星不對齊。此一發現，讓我們得以一窺可能在數十億年前，同樣塑造了我們太陽系的複雜過程。

