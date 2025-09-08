為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美版《寄生上流》！中年男藏居地板夾層 「秘密套房」有床跟電視

    美國一名40歲男子長期寄生在他人民宅的地板夾層，最終由路人發現並被警方逮捕。（擷取自Clackamas County Sheriff's Office/fb）

    2025/09/08 17:28

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國奧勒岡州驚傳「寄生上流」翻版事件，一名中年男子長期藏身在民宅的地板夾層，還有床鋪、電視及照明設備作伴。警方當場將男子逮捕，並查獲毒品用具。

    綜合外媒報導，當地時間3日晚間11時左右，克拉克默斯郡（Clackamas）快樂谷（Happy Valley）一名民眾目擊陌生男子將車停妥後走向一棟三層樓住宅後方，隨即發現地板夾層的對外入口大開，且透出光線，隨即通報警方。

    克拉克默斯郡警方到場後確認門鎖遭破壞，且從內部上鎖，還發現延長線經由通風口接入夾層內。屋主證實該空間不應有人居住，並透露近期聽見「奇怪聲音」。警方最後破門進入，發現40歲男子布庫爾（Beniamin Bucur）在內居住，現場備有床鋪、電視、照明及充電設備，皆使用屋內電力，宛如「隱密套房」。

    警方進一步搜索還查獲吸食冰毒的煙斗，後依入室竊盜及非法持有毒品等罪名將布庫爾逮捕，送往郡立監獄，並將保釋金設定為7萬5000美元（約新台幣228萬元）。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

