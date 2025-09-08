改寫聖城歷史！2200年前「埃及女王金幣」首度在耶路撒冷出土

這枚在耶路撒冷大衛城出土的罕見金幣，一面是古埃及女王貝勒尼基二世的肖像，另一面則是象徵富饒的豐裕之角。考古學家稱其約在西元前246至24-1年間於埃及亞歷山卓鑄造。（圖：Eliyahu Yanai, City of David）

2025/09/08 12:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《Live Science》報導，以色列考古學家在耶路撒冷的大衛城（City of David）遺址，發現了一枚極其罕見的純金錢幣。這枚距今約2270年的古幣，不僅刻有古埃及托勒密王朝（Ptolemaic Kingdom）女王貝勒妮絲二世（Berenice II）的肖像，更是此類金幣首次在埃及境外出土，其出現顛覆了學界對耶路撒冷在特定歷史時期地位的傳統認知。

以色列文物局（IAA）錢幣學主管庫爾（Robert Kool）指出，此類金幣在過去一百年僅發現17枚。金幣一面刻有女王肖像，戴著頭飾、面紗與項鍊，另一面飾以象徵富饒的「豐裕之角」（cornucopia），並刻有古希臘文「屬於女王」（Basileisses）。IAA推測，金幣可能於西元前246至241年間在埃及亞歷山卓鑄造，作為第三次敘利亞戰爭後贈予歸國士兵的獎賞，其黃金材質也反映托勒密王朝的國力。

女王權力超越時代

貝勒妮絲二世是托勒密三世（Ptolemy III）的妻子，但金幣銘文顯示她具獨立統治權。庫爾表示，婚前她已是現今利比亞東部地區的女王，婚後當丈夫征伐敘利亞時，以攝政王身份掌控埃及。將女王肖像鑄於金幣上在當時極為罕見，顯示她在政治上擁有巨大影響力。

IAA指出，這枚金幣可能是戰爭賞金，隨士兵從第三次敘利亞戰爭歸國時帶到耶路撒冷。這段歷史背景說明了金幣的流通途徑，也反映托勒密王朝與東地中海地區的政治與經濟聯繫。

IAA考古學家沙列夫（Yiftah Shalev）表示，過去學界普遍認為，第一聖殿於西元前586年被巴比倫摧毀後，耶路撒冷淪為貧瘠小鎮。然而，這枚金幣證明當時的古城已從戰火中復甦，並與托勒密埃及等強權保持緊密經貿與文化聯繫，是一座繁榮城市。

特拉維夫大學考古學教授加多特（Yuval Gadot）指出，金幣象徵耶路撒冷與東地中海世界的緊密聯結，未來可能對公眾展示。這枚小巧金幣不僅是一件古代藝術品，更是跨越2200年的歷史證據，呈現古城政治、經濟與文化復甦的全貌。

