公天竺鼠誤闖禁區「讓100隻母鼠全懷孕」 英國動物園近況曝

2025/09/08 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕位於英國沃里克郡（Warwickshire）的「Hatton Adventure World」動物園，曾發生一起的「鼠口爆炸」事件，一隻名為蘭迪（Randy）的公天竺鼠，神不知鬼不覺闖入母鼠生活區，讓100隻母鼠全數懷孕。事後晉升成逾400隻鼠寶爸的蘭迪，瘋狂事蹟也在全球爆紅。

綜合外媒報導，這起堪稱天竺鼠傳奇的趣聞發生在2014年，由私人傳統莊園改建而成的「Hatton Adventure World」動物園，在園內有開放幾處提供遊客與小動物親密互動區，吸引不少親子前往。當時年僅2歲大的蘭迪，原本生活在園區的公鼠區，直到有天工作人員注意到牠突然身形爆瘦，調查後才發現牠做了一場轟轟烈烈的大事。

根據工作人員回憶，起初他們發現蘭迪健康出現異常，而對牠進行檢查與關注，接著他們去檢查其他天竺鼠有無異狀，這才發現的幾乎所有母天竺鼠都懷孕了，這讓他們困惑不已，因為園方平時會將公母鼠嚴格分開飼養。此時工作人員想起蘭迪身體出現異狀與母鼠們懷孕時間吻合，推測是牠就是這起事件的始作俑者。

園方經理克萊杜克（Richard Craddock）指出，天竺鼠一胎能生下約4隻寶寶，等於蘭迪一口氣成為400多隻小天竺鼠的爸爸，「我們懷疑蘭迪是自己從籠子裡溜出來，或者與遊客互動後，被誤放回了錯的籠子，無論真相如何，看起來牠過得相當愉快」，他也推測，蘭迪恐怕在母鼠區待了至少3週以上，足夠跟每隻母鼠為繁衍親密連結。

報導指出，事發當時園方原本就飼養了約300隻天竺鼠，因為蘭迪的史詩級壯舉，讓園方不得不緊急擴建天竺鼠生活專區，來迎接園區史上最大規模的「天竺鼠嬰兒潮」。另外，此事雖然已發生10多年，但仍不時會被大眾翻出來討論、成為網上熱門話題，目前這間動物園仍在對外經營，蘭迪與百隻母鼠的後代們仍繼續住園內生活。

