地球自轉正在變快！專家揭速度失控將發生這些災難

地球自轉速度持續加快，自2020年以後已經創下多個最短日紀錄。（歐新社）

2025/09/07 23:45

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕地球自轉速度持續加快，自2020年以後已經創下多個最短日紀錄，科學界指出，若加速趨勢持續下去，預計在2029年左右可能需要進行史無前例的「負閏秒」（在協調世界時UTC減去1秒，以修正地球自轉速度與原子時的差異）調整。這種加速現象的原因尚不得而知，可能與地球內部活動如地核運動、海洋、大氣、磁場減弱等變化有關；有專家揭示，若地球自轉繼續加速，勢必引發大規模災難！

地球通常需要24小時（86400秒）完成一次完整的旋轉，又稱為一個太陽日。自2020年起，科學界發現地球自轉速度開始變快，迄今為止記錄的最快的一天是2024年7月5日，當時地球自轉一周比標準的24小時快1.66毫秒，今年7月9日、7月22日和8月5日，一天的時間也短了1.3到1.51毫秒。

請繼續往下閱讀...

據《每日郵報》本月7日報導，雖然目前看來，幾毫秒的損失沒什麼大不了，但美國作家福斯特（Alex Foster）創作的小說《圓周運動》（Circular Motion）最近出版後，引發科學界熱烈討論，原因是該小說的世界觀描繪的就是自轉速度快到失控的地球。這本小說中，講述了愛情、絕望和2個人在一個失控的世界中尋找歸屬感故事；劇情設定上，小說中的地球開篇一天為23小時，比現實世界整整少了1小時，隨著自轉速度加快，故事後段一天只剩下2小時，就像一個超級增壓的陀螺，引力失去了控制，太陽升起和落下速度越來越快。

專家揭示這種可怕情景如果真的在現實上演，意味著一場全球性的大災難將降臨。專家指出，若地球自轉速度失控到像小說中所描繪的那種地步，將產生「離心效應」，屆時地心引力完全不管用，地表上的物體將遠離地球軸線，就像運行中旋轉木馬上的吊椅一樣，甚至被拋飛至太空；與此同時，地球上的海洋將開始在赤道附近「膨脹」，極地（離心力較弱區域）的水變淺，赤道地區被淹沒，意即大海嘯和大洪水發生；另外，地球自轉越快，板塊移動也會越快，這可能會增加地質壓力，並引發大量強震。

除了洪水和地震，美國太空總署（NASA）天文學家奧登瓦爾德（Sten Odenwald）博士還說，屆時全球氣候會變得更加極端，對世界各地造成更大的破壞，「隨著地球自轉速度加快，科氏效應（Coriolis Effect，運動的物體會因慣性而發生偏向的現象，影響風、洋流等大規模的流動，颱風形成與此效應有關）也隨之增強，這種力會使颱風旋轉得更快，攜帶的能量更大」。

撇除大規模災難，地球自轉速度變快也會嚴重影響人類生理時鐘，進一步導致身體和精神問題；許多衛星也將不再處於正確的位置，這可能會擾亂衛星通訊、網路、電視廣播等等。

不過加州大學聖地牙哥分校（UCSD）地球物理學教授阿格紐（Duncan Agnew）直言，地球自轉速度要加快到小說中所描繪的程度，這是一個「特別荒謬的前提」，幾乎不可能發生，目前也從未在任何行星或恆星上觀測到類似現象。他還說，雖然近年地球自轉速度有變快趨勢，但將時間線拉長，自轉速度其實都是越來越慢的，「10億年前，一天大概只有19個小時。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法