為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    日本青森農家贈送他蘋果 外型「亮如寶石」驚豔逾2000萬人

    近期一名日本網友分享，他在路過青森縣的一戶農家時，對方從果園摘下一顆外型亮麗、像是「寶石」般的蘋果送給他。（圖擷取自@Angulon65 社群平台「X」）

    近期一名日本網友分享，他在路過青森縣的一戶農家時，對方從果園摘下一顆外型亮麗、像是「寶石」般的蘋果送給他。（圖擷取自@Angulon65 社群平台「X」）

    2025/09/07 21:22

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於日本東北地區的青森縣，每年蘋果收成產量佔日本全國一半以上，因此擁有「蘋果王國」的美譽。近期一名日本網友分享，他在路過青森縣的一戶農家時，對方從果園摘下一顆外型亮麗、像是「寶石」般的蘋果送給他，事後他將這顆蘋果的照片分享到網上，竟意外爆紅、吸引各國網友朝聖。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「Katharine」的日本網友，5日經過青森縣弘前市時，從當地種植蘋果的農家手中獲得一顆新鮮現摘、色澤艷麗的蘋果。從照片顯示，原PO手中的蘋果不僅形狀漂亮、沒有出現遭撞過的痕跡，而且深紅色的果皮在太陽的照耀下，還出現了晶瑩剔透的反光，讓原PO直呼自己有如獲得「寶石」般的錯覺。

    照片曝光後，驚豔逾2000多萬名網友，眾人紛紛驚嘆，「完美到像是素描滿分的作品」、「小心吃下去就中了壞皇后的計謀」、「還缺一本黑色的筆記，就可以吸引路克了」、「可以理解白雪公主忍不住吃下毒蘋果的原因」、「我曾經在一家水果專賣店工作，雖然這取決於品種，但其實只要擦拭一下，蘋果確實就會閃閃發光」。

    還有內行網友跳出來解釋，這顆蘋果上出現大片的白色反光區域，其實是因為蘋果生長期間，果皮被陽光過度照射而形成的「曬傷」，以對外販售的商品角度來看，它只能被評為「不完美」；另有網友指出，青森產的蘋果有著一種名為「出油」的自然現象，外皮物質屬於天然「天然果蠟」或「油膜」，並非人工打蠟，可放心連皮帶肉食用。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播