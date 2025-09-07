日本青森農家贈送他蘋果 外型「亮如寶石」驚豔逾2000萬人

近期一名日本網友分享，他在路過青森縣的一戶農家時，對方從果園摘下一顆外型亮麗、像是「寶石」般的蘋果送給他。（圖擷取自@Angulon65 社群平台「X」）

2025/09/07 21:22

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本東北地區的青森縣，每年蘋果收成產量佔日本全國一半以上，因此擁有「蘋果王國」的美譽。近期一名日本網友分享，他在路過青森縣的一戶農家時，對方從果園摘下一顆外型亮麗、像是「寶石」般的蘋果送給他，事後他將這顆蘋果的照片分享到網上，竟意外爆紅、吸引各國網友朝聖。

社群平台「X」（前Twitter）名為「Katharine」的日本網友，5日經過青森縣弘前市時，從當地種植蘋果的農家手中獲得一顆新鮮現摘、色澤艷麗的蘋果。從照片顯示，原PO手中的蘋果不僅形狀漂亮、沒有出現遭撞過的痕跡，而且深紅色的果皮在太陽的照耀下，還出現了晶瑩剔透的反光，讓原PO直呼自己有如獲得「寶石」般的錯覺。

照片曝光後，驚豔逾2000多萬名網友，眾人紛紛驚嘆，「完美到像是素描滿分的作品」、「小心吃下去就中了壞皇后的計謀」、「還缺一本黑色的筆記，就可以吸引路克了」、「可以理解白雪公主忍不住吃下毒蘋果的原因」、「我曾經在一家水果專賣店工作，雖然這取決於品種，但其實只要擦拭一下，蘋果確實就會閃閃發光」。

還有內行網友跳出來解釋，這顆蘋果上出現大片的白色反光區域，其實是因為蘋果生長期間，果皮被陽光過度照射而形成的「曬傷」，以對外販售的商品角度來看，它只能被評為「不完美」；另有網友指出，青森產的蘋果有著一種名為「出油」的自然現象，外皮物質屬於天然「天然果蠟」或「油膜」，並非人工打蠟，可放心連皮帶肉食用。

