    首頁　>　蒐奇

    美國女子自認「博美犬」 戴項圈、咬骨頭掀網兩極熱議

    米爾克（右）接受英國節目訪問，分享自認博美犬的心路歷程。（擷取自This Morning/YT）

    米爾克（右）接受英國節目訪問，分享自認博美犬的心路歷程。（擷取自This Morning/YT）

    2025/09/07 13:55

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州一名女生自認是一隻「博美犬」，並習慣將戀人稱作「主人」，近期上英國節目接受採訪後，在網路上引發熱議，意見兩極。

    綜合外媒報導，女子米爾克（Milk）表示，她從小就對博美犬情有獨鍾，認為牠們是世界上最可愛的狗，加上自身體型嬌小，約一年前便認定自己是一隻狗。對於公眾的批評，她則回應，「人們需要不那麼敏感。既然只是我一個人的事，對其他人應該沒什麼問題，只是有人想玩得開心、打扮得漂漂亮亮。」

    米爾克的父親麥克（Mike）表示，他是女兒「最大的支持者」，雖然母親不認同米爾克的選擇，但他強調，「我們愛我們的女兒，如果她想一輩子都這樣，那是她的選擇。我們真的無法阻止她，她很享受這個過程，我們只是想看看她會怎麼做。」

    麥克形容女兒「一直都很與眾不同」，但真正決定成為一隻狗，家人也花了一些時間來適應，「她以前總是像條狗，但我們以為只是短暫的興趣。後來才發現，她真的很喜歡做這些事，這就是她現在的樣子。」

    除此之外，米爾克還展示自己最愛的狗玩具和項圈，包括會發聲的玩偶以及她咬斷的骨頭。她還分享了與「主人」史塔（Star）的相處模式，強調這段關係是「柏拉圖式友誼」，史塔既是她最好的朋友，也是照顧者。除了玩「坐下」和「拔河」等互動遊戲，兩人還喜歡一起散步。

    博美犬，示意圖。（路透）

    博美犬，示意圖。（路透）

