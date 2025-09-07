史上最強太空望遠鏡凝視5小時！NASA公布絕美「恆星搖籃」影像

韋伯太空望遠鏡拍攝的最新影像，捕捉了距離地球5500光年、位於天蠍座內的「龍蝦星雲」（Lobster Nebula）的壯麗景象。畫面核心是名為「皮斯米斯24」（Pismis 24）的年輕星團，其周圍環繞著數千顆正在誕生、閃耀奪目的新生恆星。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美聯社報導，美國航太總署（NASA）韋伯太空望遠鏡本週發布了一張最新的宇宙快照，數千顆新生恆星在畫面中閃耀，令人目眩神迷。這張令人屏息的影像，提供了一個窺探鄰近恆星誕生中心的絕佳視角。

該恆星誕生中心距離地球約5500光年，一光年相當約9.3兆公里。照片中除了展示了大小與顏色各異的初生恆星外，也揭示了一片由正在形成恆星的塵埃與氣體所構成的壯觀雲氣。

揭開「龍蝦星雲」的神秘面紗

這片被天文學家稱為「龍蝦星雲」（Lobster Nebula）的雲氣極其龐大，其範圍甚至超出了望遠鏡的單一拍攝鏡頭。在星雲的深處，座落著一個名為「皮斯米斯24」（Pismis 24）的嬰兒恆星星團，是這次觀測的核心區域之一。

於2021年發射升空的韋伯望遠鏡，是人類迄今送入太空最大、也是最強大的望遠鏡。它主要以紅外線波段觀測宇宙，以穿透宇宙塵埃的遮蔽。為了捕捉這張單一的影像，總計花費了超過5個小時的曝光時間。

