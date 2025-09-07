為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    史上最強太空望遠鏡凝視5小時！NASA公布絕美「恆星搖籃」影像

    韋伯太空望遠鏡拍攝的最新影像，捕捉了距離地球5500光年、位於天蠍座內的「龍蝦星雲」（Lobster Nebula）的壯麗景象。畫面核心是名為「皮斯米斯24」（Pismis 24）的年輕星團，其周圍環繞著數千顆正在誕生、閃耀奪目的新生恆星。（美聯社）

    韋伯太空望遠鏡拍攝的最新影像，捕捉了距離地球5500光年、位於天蠍座內的「龍蝦星雲」（Lobster Nebula）的壯麗景象。畫面核心是名為「皮斯米斯24」（Pismis 24）的年輕星團，其周圍環繞著數千顆正在誕生、閃耀奪目的新生恆星。（美聯社）

    2025/09/07 08:11

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美聯社報導，美國航太總署（NASA）韋伯太空望遠鏡本週發布了一張最新的宇宙快照，數千顆新生恆星在畫面中閃耀，令人目眩神迷。這張令人屏息的影像，提供了一個窺探鄰近恆星誕生中心的絕佳視角。

    該恆星誕生中心距離地球約5500光年，一光年相當約9.3兆公里。照片中除了展示了大小與顏色各異的初生恆星外，也揭示了一片由正在形成恆星的塵埃與氣體所構成的壯觀雲氣。

    揭開「龍蝦星雲」的神秘面紗

    這片被天文學家稱為「龍蝦星雲」（Lobster Nebula）的雲氣極其龐大，其範圍甚至超出了望遠鏡的單一拍攝鏡頭。在星雲的深處，座落著一個名為「皮斯米斯24」（Pismis 24）的嬰兒恆星星團，是這次觀測的核心區域之一。

    於2021年發射升空的韋伯望遠鏡，是人類迄今送入太空最大、也是最強大的望遠鏡。它主要以紅外線波段觀測宇宙，以穿透宇宙塵埃的遮蔽。為了捕捉這張單一的影像，總計花費了超過5個小時的曝光時間。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播