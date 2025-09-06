德國女老師整整16年請病假！一節課都沒上爽躺領4200萬薪水

德國一名女教師從2009年開始請病假，整整16年沒到校上課。示意圖，與新聞當事人無關。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕德國一名女教師從2009年開始請病假，整整16年沒到校上課，卻依然領取全額薪資，期間共獲得近120萬歐元（約新台幣4200萬元）。近日校方要求她出示病歷證明並接受健康檢查，她竟還反過來控告雇主違法，結果遭法院打臉，狠批她的行為「實在難以理解」。不過有法律專家指出，校方若想追回過去發出的薪資恐怕很難。

根據《Odditycentral》報導，這名女教師任職於北萊茵威斯伐倫（North Rhine-Westphalia）威瑟爾一所職業學校，她自2009年起開始長期病假，至今未曾返回工作崗位，卻每月持續領取6174歐元薪資（約新台幣22萬元）。她之所以能這樣做，是因按照德國法律，公立教師屬於「公務員」身分，享有在病假期間照領全薪的權利。

該案近日因學校高層異動進行內部審查而浮上檯面。審計發現該教師雖每月都提交醫師證明，但16年來從未接受正式健康鑑定，引發校方質疑其病假正當性，並要求她配合健康檢查。

不料該教師不但拒絕配合，還反過來提告校方，聲稱對方侵害她的權益。然而法院認為雇主依法有權要求驗證病情，最終駁回她的訴訟，並裁定她須自行負擔2500歐元（約新台幣9萬元）訴訟費，還批她的行為「難以理解」。

據德國《世界報》（Die Welt）報導，該教師16年來累積所得超過100萬歐元，最高可達將近120萬歐元，約合新台幣3500萬至4200萬元之間。更引發爭議的是，她在病假期間疑似創辦醫療新創公司，若屬實恐涉及違反公務員相關規定，可能面臨革職、停薪，甚至喪失退休金資格。

法律專家德爾格曼（Ralf Delgmann）向媒體《The Munich Eye》表示，此案是否成立將取決於她是否接受健康鑑定，但他坦言，恐難追回已發放的薪資，因為要證明她這段期間完全不具病情，幾乎不可能。

