「狠」扯！日月潭惡霸魚虎猛咬 活撕鯉魚慘剩尾巴

日月潭正值「湖中惡霸」魚虎繁殖季，潭區有釣客用鯉魚活餌釣魚虎，竟遭大魚虎狠狠扯咬到只剩尾巴。（「日月潭一等高」提供）

2025/09/06 09:52

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭最近正值「湖中惡霸」魚虎繁殖季，潭區釣客「日月潭一等高」就利用鯉魚活餌釣魚虎，並吸引到大魚虎猛咬，不僅將固定住的釣竿扯到位移，還活生生把鯉魚撕咬到只剩尾巴，凶狠的獵食習性令人大吃一驚。

「日月潭一等高」表示，最近趁著魚虎繁殖期儘量釣魚虎，且多有咬餌情況，近日就以1台斤的鯉魚活餌釣魚虎，果真吸引大魚虎上門，但卻遭遇魚虎襲擊，不僅整隻鯉魚被魚虎狠狠撕咬，就連固定在船上的釣竿，也從直的被拉扯到變打橫，魚虎獵食爆發力可見一斑，最後拉上魚鉤，鯉魚也只剩最後一截尾巴。

「日月潭一等高」說，最近雖有釣到魚虎，但遭咬餌逃逸的情況也不少，就這隻1台斤、被咬到只剩尾巴的鯉魚來說，推估能攻擊獵食的約是12、13台斤的大魚虎，無奈魚虎擅於獵食、吃到就跑，下次只能更小心應付，才有機會活逮魚虎，減少對潭區其他魚類的危害。

日月潭有釣客用鯉魚活餌釣魚虎，竟遭大魚虎狠狠扯咬到只剩尾巴。（「日月潭一等高」提供）

日月潭有釣客以1台斤的鯉魚活餌釣魚虎，不料竟遭魚虎偷襲、吃到就跑，推估進行獵食的約是12、13台斤的大魚虎。（記者劉濱銓翻攝）

