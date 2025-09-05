為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    看得到吃不到的奇觀！5層樓高百年龍眼樹竟長出火龍果

    福來老梅園前的百年龍眼樹上，竟然長出了火龍果，遊客稱奇。（陳居峰提供）

    2025/09/05 11:23

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南楠西的梅嶺風景區為炎夏避暑的知名景點，大湖桶聚落內有株百年龍眼樹，近來被發現5層樓高的枝幹上竟然長出了火龍果，遊客直呼「奇觀」，也納悶這怎麼「搞」出來的，一般多推測是鳥兒的傑作，且「看得到、吃不到」。

    這株龍眼木在福來老梅園餐廳門口，約有5層樓高，枝葉茂密，形成巨大樹蔭，一片綠意中，卻突然冒出紅色果實，相當鮮明，引起矚目。

    再仔細一看，枝幹上有仙人掌狀的莖纏繞，原來是火龍果長在龍眼樹上，令遊客稱奇。

    楠西商圈發展協會常務監事陳居峰說，龍眼樹齡超過150年，之前都無異狀，近來結出果實，才知道被附生，目前已長了4顆，但位置真的太高了，沒有人會冒險攀爬、摘採，等於看得到、吃不到。

    陳居峰提到，平常龍眼樹上就有很多鳥兒棲息，大家都研判與火龍果付生龍眼樹脫不了關係，歸仁區農會七甲五街花卉產銷班長黃毅斌也認為機率相當高。

    黃毅斌表示，火龍果實內的種子很多，且容易發芽，鳥兒啄食後，嘴巴內、爪子裡的殘渣被帶到龍眼樹上，甚至拉出來的糞便，都有可能繁衍進行附生。

    福來老梅園前的百年龍眼樹上，竟然長出了火龍果，約有5層樓高。（陳居峰提供）

