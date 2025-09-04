為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　蒐奇

    我到底是誰？懷抱「大量現金」躺深山 日男醒來後竟離奇失憶

    自稱「田中一」的男子7月上旬帶著劇烈頭痛，在日本島根縣奧出雲町山區國道旁草叢醒來，發現自己離奇失憶。（圖擷取自@a__KiRa612 社群平台「X」）

    （圖擷取自@a__KiRa612 社群平台「X」）

    2025/09/04 22:58

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本島根縣發生一起離奇事件，有個男子在當地深山醒來，竟完全想不起來自己是誰，身上也沒有任何證件、手機等物品，僅有一個裝著60萬日圓（約新台幣12.3萬元）現金的保鮮袋，警方也查不出身分。為找回失去的記憶，男子急迫地尋求外界協助，懇求大家能提供任何線索。

    綜合日媒報導，自稱「田中一」的男子透露，他7月上旬帶著劇烈頭痛，在島根縣奧出雲町山區國道旁草叢甦醒，不知道自己為何躺在那裡，也對自己的名字、過往生活等資訊完全沒有任何記憶，隨身物品只有衣服、眼鏡及一個裝著大量現金的保鮮袋，錢包內空無一物，現場也不見手機、身分證等物品。

    田中一說，醒來後，對自己和他人事情有很多不明白的地方，以食物來說，他能分辨麵包和米的差別，卻想不起來像炸雞或薑燒豬肉這些食物。為了找回記憶，他起初靠保鮮袋中的現金買露營用品，過起約3週的野宿生活，等到腦海中浮現起一些疑似過往記憶的零散影像後，才在8月間跑去找島根縣警方求助。

    田中一透露，雖然島根縣警方給他拍照與採集指紋，卻仍無法確認身分。他回想起的記憶影像中有大阪固力果（Glico）廣告牌，於是輾轉到230公里遠的大阪尋找更多線索，卻在半路因為攜帶刀具被警方拘留10天，所幸偵訊後不久就獲釋，警方安排福祉團體安置，目前人在大阪的餐飲店打工。

    田中一坦言，他對於「不知道自己是誰」這點非常惶恐，也擔憂未來該怎麼活下去，他相當渴望有機會找回記憶，同時保留自己醒來時的龐克雞冠頭髮型，希望藉此遇到認識自己的人，也同意接受電視媒體採訪，「即使媒體曝光我的故事，可能帶來好壞不一的評價，但這是找到認識自己的人最有效的方式。」

    日媒也列出有關田中一目前可知的個人資訊，包含年齡大約是30歲到40歲前半、身高165公分，醫生檢查近期有接受痔瘡手術的痕跡，講話時著帶點關東腔。另外，不少熱心網友得知後，紛紛動用各種方式肉搜，有人在一家服裝業官網照片中發現，有個男店員與田中一外型相似，但無法確定是否是本人。

