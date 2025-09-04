為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    復仇失敗！日本「猜拳哥」2連敗「心機吉祥物」 表情笑翻全場球迷

    上月31日，日本「猜拳哥」再次與《實況野球》吉祥物PAWAPURO-KUN在球場內比猜拳，然而仍不敵對方，慘吞2連敗。（圖擷取自YouTube「太平洋聯盟TV」）

    上月31日，日本「猜拳哥」再次與《實況野球》吉祥物PAWAPURO-KUN在球場內比猜拳，然而仍不敵對方，慘吞2連敗。（圖擷取自YouTube「太平洋聯盟TV」）

    2025/09/04 20:49

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本棒球遊戲《實況野球》主角兼吉祥物去年9月受邀擔任日職比賽活動嘉賓，靠「奇招」贏過跟自己比猜拳的球迷，對方臉上瞬間露出非常浮誇的「目瞪口呆」表情，在網上爆紅。近日，雙方再度於球場猜拳對決，但球迷這次仍不敵心機滿滿的吉祥物，對決過程也讓全場觀眾笑翻。

    綜合日媒報導，被設計成Q版二頭身的《實況野球》吉祥物「PAWAPURO-KUN」（パワプロくん）玩猜拳時，因為雙手都是「圓形」，對手只要出「布」就能輕鬆獲勝。未料，它去年在千葉羅德主場跟觀眾席一名成年男球迷玩猜拳，出奇招比出「剪刀」拿下勝利，對方嚇得當場露出異常浮誇的震撼表情。

    事後這位表情浮誇、穿搭很有懷舊昭和時代帥哥風格的男球迷，被許多球迷、網友暱稱為「猜拳哥」（じゃんけんニキ），他與PAWAPURO-KUN對決影片曝光後，在網上瘋傳，最高有逾3000多萬人次瀏覽。不過「猜拳哥」並不氣餒，耐心等待了1年，終於等到PAWAPURO-KUN再次蒞臨千葉羅德主場的消息。

    報導指出，今年8月31日，千葉羅德舉辦主題活動「千葉ロッテマリーンズ 夏祭 supported by KONAMI」，PAWAPURO-KUN再度受邀到場，而且凡是在猜拳環節贏過它的球迷，就能免費獲得遊戲獎品。「猜拳哥」為了雪恥，當天全副武裝現身球場，還拿出寫著「請讓我復仇」的看板，來吸引攝影師的注意，成功獲得再次對決的機會。

    從太平洋聯盟、千葉羅德發布的影片顯示，「猜拳哥」一臉自信打扮成PAWAPURO-KUN的模樣，還拿出一條印著「剪刀」圖案的毛巾，試圖以此反擊去年出不按牌理出牌的PAWAPURO-KUN。然而對方這次先是擺出假動作，最後選擇出石頭，讓原以為復仇成功、大笑出來的「猜拳哥」慘吞2連敗，也讓他再次露出招牌浮誇表情。

    這段戲劇感十足、充滿日本電視節目綜藝感的趣味對決不僅笑翻現場球迷，影片也被大批網友瘋傳。而「猜拳哥」賽後在社群平台X（原推特）發文哀嘆，想不到自己今年又輸了，還透露他在千葉羅德主題店看到中村獎吾選手的毛巾，決定採取跟PAWAPURO-KUN一樣的招式，但沒想到仍敵不過狡猾的PAWAPURO-KUN。

    當天負責解說比賽的體育主播生明辰也，轉發「猜拳哥」的發文後，感謝他給了自己非常美好又爆笑的夏季回憶。另外，有不少網友看影片時注意到，坐在「猜拳哥」身旁的女子與去年是同一位，除好奇2人是否為情侶或夫妻，還有人調侃「猜拳哥」個性十分「執著」的特點，似乎也適用在女朋友身上，並希望他能好好珍惜對方。

    圓手」吉祥物猜拳出奇招獲勝 球迷嚇得目瞪口呆網笑翻

    與PAWAPURO-KUN的首次對決，「猜拳哥」被對方出奇招擊敗，當場嚇得露出非常浮誇的「目瞪口呆」表情。（圖擷取自YouTube「太平洋聯盟TV」）

    與PAWAPURO-KUN的首次對決，「猜拳哥」被對方出奇招擊敗，當場嚇得露出非常浮誇的「目瞪口呆」表情。（圖擷取自YouTube「太平洋聯盟TV」）

    熱門推播