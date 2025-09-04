美國市政廳會議上男子大跳霹靂舞 全場尷尬

美國紐澤西州一名男子在地方市政廳會議上跳霹靂舞引發熱議。（圖擷取自X）

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州一名男子在地方市政廳會議上跳霹靂舞引發熱議。會議當時，他要走向講台時，突然無預警地獻上一段機械舞，接著他問現場有沒有人要看他的後旋舞？雖然未獲任何回應，但他還是自己開始表演。詭異行徑曝光後，他也在網路爆紅。

根據《衛報》報導，這名男子希利（Will Thilly）是紐約市郊克蘭福鎮（Cranford）居民，日前他在會議上走上講台時，表演了一段無聲的機器人舞；他沿著走道旋轉跳舞，沒有音樂，令會場氣氛頗為尷尬；有些與會者避開視線，另一些則用手遮住臉。

表演約40秒後，希利抵達講台，嘆了口氣，隨後跑去拿水瓶和文件，現場仍然靜默無聲。他先開口向大家寒暄問好，接著詢問是否有人想看他的後旋舞（backspin）？雖沒人回應，但他仍躺在地上，抬起雙腳旋轉數圈。舞蹈期間，觀眾保持安靜，部分與會者表情不自在。舞畢後，他示意大家鼓掌，卻未獲任何回應。

隨後，希利將焦點轉向稅務問題，他質疑當初地方公投中承諾的稅額增加約400美元，但他個人卻被課徵了近900美元，並要求當局說明超額部分的用途，尤其是與學校相關的支出。

發言結束後，希利以倒退月球步離開講台，再次引起現場的沉默與關注。報導指，希利過去多次以獨特方式參與鎮公所會議，並透過社群媒體發布相關影片，表達他對地方治理的看法。

目前，希利正以獨立候選人身份參選克蘭福鎮委員會，他在競選網站表示，希望停止由居民承擔過度開發的負擔，推動公開透明的討論，並促進社區共識與合作。

希利解釋，他的舞蹈屬即興創作，目的是希望地方政府能以更輕鬆且平等的態度對待居民，減少分裂與壓力，並鼓勵大家坦誠溝通。他強調，若當選，將努力確保決策由居民集體參與，而非受政治勢力影響，並打造友善、無壓力的公共交流環境。

