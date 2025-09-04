威尼斯著名翼獅像來自中國唐朝？ 可能是馬可波羅父親從遠東帶回

「威尼斯之獅」在13世紀左右開始就聳立在聖馬可廣場上，成為威尼斯城市的象徵，也是知名觀光景點。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕威尼斯聖馬可廣場（Piazza San Marco）中心矗立已久的翼獅「威尼斯之獅」是當地知名地標，最新研究發現，這尊青銅像很可能來自中國唐代，由馬可波羅父親尼科洛波羅（Niccolò Polo）經絲路所帶回的。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，「威尼斯之獅」一般認為在13世紀左右開始就聳立在聖馬可廣場上，成為威尼斯城市的象徵，青銅像具體何時、如何抵達威尼斯，以及其起源至今尚無任何已知的書面記錄，成為學界探討的話題；現在，帕多瓦大學考古學家維達爾（Massimo Vidale）在一份聲明中宣布：「威尼斯是一座充滿神秘色彩的城市，但其中一個謎團已被解開：聖馬可的『獅子』來自中國，而且他走過絲綢之路，」

《古代》（Antiquity）期刊刊登維達爾等人的一篇最新研究，研究指出這尊青銅像很可能來自中國唐代，「威尼斯之獅」的特徵與當地藝術傳統風格不同，反而與中國唐代典型的鎮墓獸有共同的特徵。

同時研究人員對取自獅子不同部位的9個樣本進行了檢測，透過鉛同位素分析進一步表明，該雕像的鑄造所用的銅同位素成分與長江下游流域的礦石一致。

研究人員認為，「威尼斯之獅」的出現可能與馬可波羅父親、威尼斯商人尼科洛波羅有關，尼科洛波羅與弟弟在13世紀穿越絲路，在忽必烈汗的宮廷中度過了4年；當時威尼斯共和國勢力強盛，翼獅象徵著威尼斯對海洋的統治。

他們推測，也許波羅兄弟在中國發現唐代典型的鎮墓獸雕像，符合他們心目中的獅子形象，於是將這座雕塑重新改造成翼獅，這對商人兄弟可能將雕像拆開運回威尼斯，委託當地一位金屬工匠將其重新改造成如今與聖馬可相關的象徵，「威尼斯之獅」身上的金屬疤痕，可能因為裁切的關係。

「當然，這只是基於歷史和考古冶金數據交叉推算出的一種可能情景」，研究人員強調，現在這個問題又回到了歷史學家的手中。

