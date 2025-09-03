為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    日本人妻奇招護盆栽 秒遭胖橘與小貓奴「合作破解」

    日本人妻分享，她特意懸掛在高處的觀景盆栽，掛上去不久便遭愛貓與孩子合力破解，讓她對此哭笑不得。（圖擷取自@wemikodayo 社群平台「X」）

    日本人妻分享，她特意懸掛在高處的觀景盆栽，掛上去不久便遭愛貓與孩子合力破解，讓她對此哭笑不得。（圖擷取自@wemikodayo 社群平台「X」）

    2025/09/03 21:29

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕如果讓孩子從小跟寵物相處，家長有時得面對他們打破種族交流障礙，聯手惡作劇或搞破壞的情況。近期一名日本人妻分享，她為保護家中的觀景盆栽，於是出招將盆栽懸掛至高處，避免它們慘遭充滿好奇心的孩子或愛貓迫害，未料這個方法施行不久，就被2隻小寶貝合力破解，讓她哭笑不得。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「アゲ沼恵美子」的日本女網友，飼養一隻巨大橘白貓，牠與家中1歲多孩子感情很好、幾乎形影不離。然而昨（2）日，她努力將觀景盆栽掛到高處，避免孩子或愛貓觸碰到，卻目睹孩子將嬰兒座椅推到盆栽下方，讓愛貓有佇立點可以起身去撥弄盆栽，完美的合作犯案默契，令她無言以對。

    調皮畫面曝光後，被逗樂的網友們笑說，「幼獸同盟」、「所謂的1+1大於2」、「同心協力拆家呢！」、「狼狽為奸的實際案例」、「看來是貓皇在發號施令」、「貓貓明顯是在提早培養小主人求知欲、獨立性、空間意識、邏輯思維、團隊合作等能力（笑）」、「如果喵咪和嬰兒都靜悄悄的，必定是在愉快的玩（搗）耍（蛋）」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播