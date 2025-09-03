日本人妻奇招護盆栽 秒遭胖橘與小貓奴「合作破解」

日本人妻分享，她特意懸掛在高處的觀景盆栽，掛上去不久便遭愛貓與孩子合力破解，讓她對此哭笑不得。（圖擷取自@wemikodayo 社群平台「X」）

2025/09/03 21:29

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕如果讓孩子從小跟寵物相處，家長有時得面對他們打破種族交流障礙，聯手惡作劇或搞破壞的情況。近期一名日本人妻分享，她為保護家中的觀景盆栽，於是出招將盆栽懸掛至高處，避免它們慘遭充滿好奇心的孩子或愛貓迫害，未料這個方法施行不久，就被2隻小寶貝合力破解，讓她哭笑不得。

社群平台「X」（前Twitter）名為「アゲ沼恵美子」的日本女網友，飼養一隻巨大橘白貓，牠與家中1歲多孩子感情很好、幾乎形影不離。然而昨（2）日，她努力將觀景盆栽掛到高處，避免孩子或愛貓觸碰到，卻目睹孩子將嬰兒座椅推到盆栽下方，讓愛貓有佇立點可以起身去撥弄盆栽，完美的合作犯案默契，令她無言以對。

調皮畫面曝光後，被逗樂的網友們笑說，「幼獸同盟」、「所謂的1+1大於2」、「同心協力拆家呢！」、「狼狽為奸的實際案例」、「看來是貓皇在發號施令」、「貓貓明顯是在提早培養小主人求知欲、獨立性、空間意識、邏輯思維、團隊合作等能力（笑）」、「如果喵咪和嬰兒都靜悄悄的，必定是在愉快的玩（搗）耍（蛋）」。

