捷克加冕王冠將亮相 7位鑰匙人共啟黑暗中寶藏

捷克重要寶物「加冕王冠、權杖與寶球」即將公開展出，圖為去年王冠公開展示時的資料畫面。（法新社）

2025/09/03 20:20

〔中央社〕捷克重要寶物「加冕王冠、權杖與寶球」即將公開展出，7名「鑰匙人」將齊聚一堂，共同開啟寶庫。自捷克共和國1993年成立以來，這些珍寶僅展出9次，每次展出皆吸引大批人潮排隊數小時，只為一睹寶物風采。

根據捷克新聞通訊社（ČTK）報導，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）決定在國會選舉前展出寶物。加冕王冠、權杖與寶球將在15日離開聖維特大教堂內的王冠寶庫，並自18日起在布拉格城堡的弗拉迪斯拉夫大廳（Vladislav Hall）展出，展期至29日。此次展覽為免費入場，主題為「黑暗中的寶藏」，回顧第二次世界大戰期間珠寶的命運。

聖瓦茨拉夫王冠、權杖與寶球是捷克國王加冕的象徵性寶物。最後一次被正式使用是在1836年9月7日，當時費迪南一世（Ferdinand Dobrotivý）被加冕為捷克國王。如今，這些加冕寶物已成為捷克重要的國家象徵之一。

自捷克共和國1993年1月1日成立以來，加冕珠寶僅展出過9次。捷克前總統哈維爾（Václav Havel）、克勞斯（Václav Klaus）時期各2次，齊曼（MilošZeman）時期4次。上次展示是在2024年9月，超過4.6萬人參觀加冕珠寶展覽。帕維爾表示，應讓公眾每年都有機會參觀加冕珠寶。

要打開王冠寶庫不容易。寶庫鑰匙由7名人士掌握，分別為捷克總統、總理、參議院議長、眾議院議長、布拉格大主教、布拉格市長與聖維特大教堂首席神父掌握。這7名「鑰匙人」將在15日齊聚聖維特大教堂內的王冠寶庫，共同參與開啟儀式。

布拉格城堡將於18日與19日舉辦講座，介紹1938年至1945年間加冕珠寶的歷史。布拉格城堡管理處發言人馬霍娃表示：「我們將追溯歷史事件，從1938年秋天國際局勢緊張時，珠寶被秘密運往斯洛伐克的橡木箱，到納粹佔領末期，被封存在舊王宮羅馬式地窖內的過程。」

展覽還將展示總統辦公室檔案館、布拉格城堡管理局與捷克新聞通訊社影像檔案館的資料，包括文獻、歷史照片與實物，例如當年運送珠寶的木箱。

展出加冕珠寶傳統可追溯至第一次世界大戰後的捷克斯洛伐克。1929年，為紀念聖瓦茨拉夫逝世1000週年，舉辦首次公開展覽。1945年二戰結束後，珠寶亦有展出；1950年代展出2次，1968年政治轉折之際與正常化時期也有開放。每次展覽都吸引數以萬計的參觀者。

