亞洲最貴麵包！這國麵包500克賣近百元 擠下日本

統計顯示，南韓麵包價格在亞洲國家中位居首位。示意圖。（歐新社資料照）

2025/09/03 13:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕根據全球資料庫網站「Numbeo」統計，截至2025年9月，南韓麵包（500克）平均價格為2.98美元（約新台幣92元），位居全球第11位，在亞洲國家中最高。

綜合韓媒報導，該統計對全球124個國家進行調查，麵包價格最貴的國家是冰島（4.26美元，約新台幣132元），瑞士（3.81美元，約新台幣118元）和美國（3.65美元，約新台幣113元）分別排第2、3位。排名前10位均為西方國家。

請繼續往下閱讀...

南韓在亞洲國家及地區中位居榜首，其後為新加坡位列第21位（2.42美元，約新台幣75元）、香港第28位（2.26美元，約新台幣70元）、中國第43位（1.66美元，約新台幣51元）。而台灣人喜歡的日本麵包則以1.51美元（約新台幣47元）排名第54位。

《東亞日報》以源於日本「Pang Maison」麵包店、在南韓頗受歡迎的鹽麵包，在日本及南韓的售價為例稱，南韓的物價是日本的2倍。

根據南韓統計廳數據，以今年7月為基準，麵包消費者價格指數達到138.55，較基準年2020年（100）上漲38.5%，麵包價格已連續6個月上漲。加工食品價格與去年同期相比上漲4.1%，而麵包價格漲幅達6.4%，此一結果顯示，相較於南韓人喜愛的炸雞和炒年糕，麵包價格出現更陡峭的漲幅。

業內人士認為，南韓的高價並非源自於麵包師傅的過度牟取暴利，勞動成本、行銷和管理費用以及激烈的市場競爭是推高麵包價格的主要因素。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法