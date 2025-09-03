為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    困惑學界半世紀 疑外星文明回應「Wow！訊號」新分析曝

    1977年8月16日美國天文學家埃曼檢測到的一個明顯的窄頻無線電訊號，他驚訝地在訊號圖紙寫上「Wow！」，這個「Wow！訊號」是否為外星文明回應，成為近50年來學界討論的焦點。（圖擷自Wiki）

    2025/09/03 11:37

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕1977年8月16日美國天文學家埃曼（Jerry R. Ehman）使用俄亥俄州立大學的大耳朵電波望遠鏡進行搜尋地外文明計畫時，檢測到的一個明顯的窄頻無線電訊號，他驚訝地在訊號圖紙寫上「Wow！」，這個「Wow!訊號」是否為外星文明回應，成為近50年來學界討論的焦點，近日最新研究揭開這個訊號的神秘面紗。

    近日，志工團隊使用現代技術，驗證了大耳朵天文台（Big Ear Observatory）保存的逾7.5萬頁原始資料，首次進行深入計算分析，明確排除了任何人為干擾源，當時俄亥俄州沒有已知的電視台運營，也沒有任何衛星能夠發出該信號，當時月球位於地球的另一側，所以沒有任何東西被反射回來。

    同時1977年的太陽活動並不活躍，所以被太陽影響的機會不高，不過儘管排除許多因素，團隊認為這個訊號並非外星文明回應，可能是由自然天體自行產生的，最合理的解釋原因是中性原子氫雲（HI clouds）突然增亮引起的，但從未觀測到類似1977年的功率水準。

    該計畫的領導者門德斯（Abel Méndez）指出：「雖然這項研究尚未得出最終結果，但我們對該事件的認識更深入了，這更有助於我們未來進行觀測。」

