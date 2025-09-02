慎入！天津男網購20元材料自行補牙 醫生驚：口腔長出「烤年糕」

中國天津一名男子使用網購買來的材料進行補牙，結果整個口腔宛如「烤年糕」。（擷取自荔枝新聞）

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名男子疑似為了省錢選擇自行補牙，結果整口牙齒被廉價樹脂包裹，口腔狀況如「烤年糕」，令醫生也無法拆除。

據中媒《荔枝新聞》報導，天津一名男子近日前往牙科診所求醫，他的牙齒外層被樹脂包覆。男子坦言，自己不捨得花錢鑲牙，於是在網路上花5元人民幣（約新台幣21元）購買樹脂補牙，沒想到竟導致牙齒被焦黃色的樹脂覆蓋。

男子透露，自己已向醫院求助，但對方也束手無策，才會想尋求牙科診所的協助。牙科醫生則無奈指出，若強行拆除，可能導致牙齒全部脫落，因此呼籲民眾若有口腔問題，正規門診治療仍是最有保障的選擇。

消息曝光後引發網友熱議，不少人指出經濟因素迫使部分人選擇自行補牙，「拚多多很多商家號稱可以自行買材料補牙，用戶大多經濟困難，牙痛又無法負擔醫療費用」、「我一個月工資都不夠弄一顆牙齒」、「弄牙齒非常貴，除了普通補牙走醫保，其他的都不走，最普通的醫生喊你做根管，1000元（約新台幣4300元）沒了，跟你說做完根管必須做牙套，最便宜的牙套2000元（約新台幣8600元），一顆牙搞完要3000元（約新台幣13000元）」。

還有網友分享自身經驗，表示自己之前沒錢時，也曾想過自己補牙，但最後還是忍了兩個月，存夠錢才去看醫生，看完後又沒錢了。

