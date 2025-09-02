為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    祕魯古廟旁發現詭異墓穴 逾12具骸骨疑為2300年前活人獻祭

    祕魯古墓出土的遺骸，呈現臉部朝下、雙手反綁等遭獻祭的特徵。（圖擷取自祕魯國立聖馬科斯大學）

    2025/09/02 13:32

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學新聞網站《Live Science》報導，考古學家在祕魯西北部海岸進行挖掘時，於一座古老神廟旁，發現了一座有2300年歷史的墓穴，裡面埋藏了超過12具遺骸。這些骸骨不僅呈現出遭暴力對待的痕跡，其極不尋常的埋葬方式，更讓專家相信，他們可能是一場罕見活人獻祭儀式的受害者。

    負責此項研究的祕魯國立聖馬科斯大學（National University of San Marcos）考古學教授坦塔萊昂（Henry Tantaleán）指出，這批埋葬遺址帶有一些罕見的特徵。他說：「他們被放入墓中的方式很奇怪。他們臉部朝地，這在整個安地斯史前史中，都是一種不尋常的埋葬模式。」此外，這些死者身旁沒有任何祭品或陪葬物，這點同樣極不尋常。

    顱骨碎裂、雙手反綁 直指血腥儀式

    除了奇特的埋葬方式，骸骨上的直接證據，更指向了一場血腥的獻祭儀式。坦塔萊昂表示，數名死者的顱骨上都發現了骨折，部分死者的頸部纏有繩索，雙手更被捆綁在背後。種種跡象顯示，這些人極可能是在被獻祭後，才被埋入土中。

    這座墓穴位於有3000年歷史的普埃馬佩（Puemape）神廟建築群附近，但墓穴本身的年代較晚，約在西元前400至200年間。考古學家推測，這些人可能是在神廟已被廢棄之後，才被當作祭品獻給這個古老的聖地。

    然而，這批受害者的身分仍是謎團，坦塔萊昂表示，他們可能是當地居民，也可能來自鄰近的山谷，團隊正準備對骸骨進行DNA等深入分析，以解開他們的真實來歷。

    考古學家在祕魯古神廟旁，挖掘出2300年前的獻祭者遺骸，死者不僅沒有任何陪葬品，雙手更被反綁在背後。（圖擷取自祕魯國立聖馬科斯大學）

