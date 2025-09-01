暑假作業寫完了嗎？ 日本網路吉祥物「靈魂提問」惹哭一票學生

日本著名網路吉祥物「星期一男」特意在今（1）日一早發文，詢問準備去學校的學生「暑假作業寫完了嗎？」。（圖擷取自@getsuyou_man 社群平台「X」）

2025/09/01 19:39

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（1日）是許多亞洲國家學校結束暑假、讓學生們哀號連連的開學日。對此，日本著名網路吉祥物「星期一男（月曜マン）」特意在今日一早發文，詢問準備去學校的學生「暑假作業寫完了嗎？」，殘酷又現實的問題立即在網上掀起熱烈討論，還意外釣出不少家長分享各種真心話。

據了解，「星期一男」在日本時間今日上午7點（台灣時間上午6點），在社群平台「X」（前Twitter）分享一張照片，只見一名揹著書包的學童，正用右手遮住自己的臉。「星期一男」在貼文中表示，詢問與他一起拍照的學生，是否有將自己的暑假作業寫完，從男童做出的反應顯示，疑似並未趕在開學前寫完。

貼文曝光後，令當下準備去上學的學生留言悲鳴，「我還沒看到班導就哭了」、「夏天，拜託你不要結束」、「我也是沒有完成作業的人之一」、「不要欺負還要上學的未成年人啊」、「對孩子不友善的人，是會被討厭的」、「真希望我可以在10年或20年後，再去學校交暑假作業」、「老實說，我一篇作業都還沒寫，暑假就結束了」。

另外，該文還吸引在今天送孩子去上學的台日2國家長注意，「同學恭喜唷」、「家長：我好興奮啊.gif」、「對爸媽來說，永無止境的8月結束了」、「沒事啦，等你們開始上班，就能感受到每個禮拜一都很痛苦」、「如果我家孩子選擇考大學，他就能體會大學生沒有暑假作業的快樂了，但我會讓他滾去打工賺自己的生活費」。

