男球迷看球賽「伸手揉女伴UU」 導播急切畫面 主播超尷尬

上月30日，美國職棒大聯盟一場球賽轉播，鏡頭意外捕捉到一名男球迷，公然伸手撫摸身旁女伴的胸部。（圖擷取自JomboyMedia 社群平台「X」）

2025/09/01 17:49

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國職棒大聯盟（MLB）近期一場球賽轉播片段，被網友瘋傳到各個社群平台上，內容為鏡頭在場邊觀眾席一隅，意外捕捉到一名男球迷，不顧周遭坐滿各年齡層的民眾，直接伸手撫摸身旁女伴的胸部，還錄出一臉「沉醉又迷戀」的神情，嚇得導播趕緊移開鏡頭，也令主播尷尬地陷入短暫沉默。

綜合外媒報導，這起事件發生在8月30日，當天運動家（Athletics）在主場迎戰遊騎兵（Texas Rangers），比賽來到第5局上半時，現場鏡頭在球場與情緒高漲的觀眾席來回拍攝。未料下一秒，觀眾席上的一對男女突然做出令人意想不到的親密行為。

從影片顯示，一名頭戴灰色抱球帽與深色墨鏡的黑衣男子，伸出自己戴有戒指的左手，公然在大眾面前撫摸一旁黑衣女伴的胸部數秒鐘，臉上浮現很幸褔又陶醉的表情，至於女方似乎對此完全不以為意，甚至還露出燦爛笑容看向男子。

目睹這幕的主播，一度尷尬地講不任何話；現場攝影師緊急把鏡頭往上移開；轉播單位則火速切換畫面，試圖讓焦點回到球場上的對決。然而，這段畫面不僅被全場觀眾看到，事後更被網友們剪輯後分享到網上瘋傳，同時這起事件也引發網友間兩極論戰，一派把它當玩笑輕鬆看待，一派則斥責這對成年男女竟不懂親密互動的場合與時間點。

網友們紛紛表示「男球迷是懂球的」、「我知道以後該怎麼接球了」、「在球賽中更需要這種畫面」、「場邊看球眼睛和手都不得閒！」、「公然做出這種行為到底在想什麼？」、「彷彿是故意在拍攝時做出這樣的行為」、「這給轉播單位帶來大麻煩，普遍級變18禁！」、「他們倆後面那排就有小孩欸，這行為也太扯了吧！」。

Nothing better than a moment that makes the broadcasters go completely silent pic.twitter.com/R3ihEkoh1v — Jomboy Media （@JomboyMedia） August 31, 2025

