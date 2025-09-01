為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    男球迷看球賽「伸手揉女伴UU」 導播急切畫面 主播超尷尬

    上月30日，美國職棒大聯盟一場球賽轉播，鏡頭意外捕捉到一名男球迷，公然伸手撫摸身旁女伴的胸部。（圖擷取自JomboyMedia 社群平台「X」）

    上月30日，美國職棒大聯盟一場球賽轉播，鏡頭意外捕捉到一名男球迷，公然伸手撫摸身旁女伴的胸部。（圖擷取自JomboyMedia 社群平台「X」）

    2025/09/01 17:49

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國職棒大聯盟（MLB）近期一場球賽轉播片段，被網友瘋傳到各個社群平台上，內容為鏡頭在場邊觀眾席一隅，意外捕捉到一名男球迷，不顧周遭坐滿各年齡層的民眾，直接伸手撫摸身旁女伴的胸部，還錄出一臉「沉醉又迷戀」的神情，嚇得導播趕緊移開鏡頭，也令主播尷尬地陷入短暫沉默。

    綜合外媒報導，這起事件發生在8月30日，當天運動家（Athletics）在主場迎戰遊騎兵（Texas Rangers），比賽來到第5局上半時，現場鏡頭在球場與情緒高漲的觀眾席來回拍攝。未料下一秒，觀眾席上的一對男女突然做出令人意想不到的親密行為。

    從影片顯示，一名頭戴灰色抱球帽與深色墨鏡的黑衣男子，伸出自己戴有戒指的左手，公然在大眾面前撫摸一旁黑衣女伴的胸部數秒鐘，臉上浮現很幸褔又陶醉的表情，至於女方似乎對此完全不以為意，甚至還露出燦爛笑容看向男子。

    目睹這幕的主播，一度尷尬地講不任何話；現場攝影師緊急把鏡頭往上移開；轉播單位則火速切換畫面，試圖讓焦點回到球場上的對決。然而，這段畫面不僅被全場觀眾看到，事後更被網友們剪輯後分享到網上瘋傳，同時這起事件也引發網友間兩極論戰，一派把它當玩笑輕鬆看待，一派則斥責這對成年男女竟不懂親密互動的場合與時間點。

    網友們紛紛表示「男球迷是懂球的」、「我知道以後該怎麼接球了」、「在球賽中更需要這種畫面」、「場邊看球眼睛和手都不得閒！」、「公然做出這種行為到底在想什麼？」、「彷彿是故意在拍攝時做出這樣的行為」、「這給轉播單位帶來大麻煩，普遍級變18禁！」、「他們倆後面那排就有小孩欸，這行為也太扯了吧！」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播