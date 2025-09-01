恐怖！多年前生吞蛇膽 湖南男腦中揪出18公分活蟲

中國湖南男子多年前曾生食蛇膽，腦內竟有一條長達18公分的「活蟲」。（影片截圖）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一口生吞蛇膽的「勇猛」行徑，竟讓自己的大腦變成寄生蟲的「豪華套房」！中國湖南一名李姓男子，近日因突發癲癇、口吐白沫送醫，醫師檢查後赫然發現，他的腦中竟寄生了一條長達18公分的「裂頭蚴」活蟲，在醫師執行開顱手術取出時甚至還在蠕動，恐怖畫面讓人不寒而慄，而這一切的罪魁禍首，竟指向他多年前那次生食蛇膽的經歷。

綜合中媒報導，這場恐怖的夢魘其實早在一年前就已悄然降臨。李先生起初只是感覺眼睛常有異物，視野中會出現類似「馬賽克」的漂浮物。他當時前往醫院檢查，眼科顯示一切正常，但腦部核磁共振卻掃描出腦內存在異物。然而，由於症狀對日常生活影響不大，他選擇暫不進行手術，沒想到這個決定，卻讓腦中的「不速之客」持續坐大。直到今年7月底，李先生病情急轉直下，突然眼前一黑、口吐白沫並全身抽搐，才被緊急送醫。

醫師進一步檢查後，確認李先生腦中的異物就是一條長達18公分的活體裂頭蚴寄生蟲。在進行開顱手術，醫師小心翼翼地將這條白色長蟲完整夾出後，這條蟲竟還在不停蠕動。這條蟲是如何鑽進腦部的？李先生在醫師詢問下，才回憶起一段駭人往事：「當時抓了一條蛇，想吃蛇肉，直接開膛破肚後取出蛇膽，沒弄破就直接吞下去了。」醫師推斷，正是這致命的一口，讓蛇體內的裂頭蚴幼蟲趁虛而入，最終一路竄進腦部「定居」。

醫揭恐怖真相：「三不」原則保命

裂頭蚴是曼氏迭宮絛蟲的幼蟲，常寄生於蛙、蛇、鳥類體內。若民眾生食或半生食含有裂頭蚴的蝌蚪、蛙肉、蛇肉等，極可能受到感染。醫師在李先生術後治療10天順利出院後，也藉此案例向大眾發出嚴厲警告，強調預防寄生蟲感染，務必牢記「三不」保命原則：不喝生水、不吃生肉、以及不用未經處理的生肉外敷傷口，才能從源頭杜絕禍從口入的恐怖風險。

醫生發現該男子的腦部有條裂頭蚴「活蟲」，遂進行開顱手術將寄生蟲取出。（翻攝自微博）

