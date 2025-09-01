寵物受驚嚇免緊張！台中這家宮廟虎爺專為寵物指點迷津兼收驚

師姊為信徒的毛小孩收驚。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣人若受到驚嚇，傳統上都會去「收驚」，現今毛小孩已成為家庭一份子，若受驚怎麼辦？台中市有一家宮廟不但為人類收驚，也為寵物們收驚，逢週四及週六就可看到一堆年輕的鏟屎官帶著家中的貓貓狗狗在宮廟廣場等待叫號，只見這些年輕人跪著向虎爺求助，保佑他們的毛小孩恢復健康，不要再有異常行為，虔誠度令人感動。

位在南區建國路的「台中復興宮」是一間媽祖廟，成立於52年，是從彰化南瑤宮分靈出來，現址於73年新建；5年前廟內一位許姓師姊感受到虎爺的指示，認為廟方除了為人類收驚，也應為寵物收驚，可減少飼主擔憂。

由於廟方只收紙錢的100元及結緣品隨緣的費用，吸引來自全國各地年輕人帶著自己寵物前往，這些年輕信徒詢問師姊問題非常仔細，而且非常虔誠的跪在虎爺前面祈求及擲筊，希望自己的寵物能獲得虎爺的保佑，趕快恢復健康。

來自雲林的陳姓信徒，因為發現她的貓最近焦躁不安，異於平常，上網看到台中有一所為寵物收驚的廟就來了，因為家中也一隻狗就隨便帶來。

另一位來自新北市的蔡姓信徒，家中的狗狗已15歲，但最近也是行為異常，帶來收驚。

復興宮主委陳益富表示，民眾送來的寵物以貓狗為主，還有兔子、烏龜、松鼠、守宮．達可鴨、鸚鵡、刺蝟、變色龍、蜥蝪等，信徒來自全國，基於民眾現在已把寵物當自家小孩，疼愛不已，若有身體不適，會非常緊張，師姊獲虎爺指示，開始為寵物收驚，也為往生寵物普度設光明燈，目前已很多預約明年過年。

因愛寵物者太多，廟方採預約制，很多人１個月前預約還預約不到，此時正是「鬼月」，為讓「冤親債主」有一個月休假，鬼月不為寵物收驚，也為已過世的寵物普度。

