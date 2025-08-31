水果行公告「1原因」暫售鳳梨 日本旅客讚嘆︰好誠實！

日本旅客分享自己來台旅遊期間，看到台南市一間水果行以日文書寫店家暫售鳳梨的原因。（圖擷取自「三益鳳梨店」臉書粉專、@whiteflipper 社群平台「X」，本報合成）

2025/08/31 22:02

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣擁有享譽全世界的「水果王國」美名，不少外國旅客會藉著來台觀光期間，會前往市場、水果行等場所，購買各種水果享用。近來有位日本旅客分享，他經過台南市中西區某間水果行時，看到店家門口設置日文公告，得知業者坦承目前鳳梨並不美味而暫停販售，誠實舉動令他讚嘆不已。

社群平台「X」（前Twitter）名為「ふりっぱあ（ぺんぎん万屋）」的日本網友，於本月28日來台旅遊，3天2天的旅程中，他南下前往台南參加七夕嘉年華，同時探訪台南各地古蹟、寺廟與觀光景點，以及享用許多在地美食。待在期間台南期間，他經過永樂市場「三益鳳梨專賣店」時，目光被店家放在門口的一塊招牌所吸引。

從照片顯示，店家在黑板上寫出一段日文公告，分別是「鳳梨現在並不美味（パイナップルは今美味ありません）鮮切鳳梨『暫停』」。起初，ふりっぱあ並不確定公告中的意思，後來文章釣出台日網友解釋，才知道店家暫停販售鳳梨的實際原因，除讚賞業者非常誠實，也提到希望未來有機會再訪店家，吃到最美味的鳳梨。

事後台灣知名臉書社團「日本行銷最前線」版主轉發其文，吸引不少台灣網友熱議，眾人除誇讚業者板書文字很好看，還留言笑說，「賣不夠甜的鳳梨會被笑」、「台南：不夠甜我是不切的」、「這就是我們開山里人的堅持」、「台南人口中鮮『甜』的標準是很高的」、「不夠甜？只好拿著鳳梨去台南街上跑一圈吸收糖份了」。

今回食事した店（ドリンク店は除く）等

28日 朝食兼昼 十字軒糕餅舖

夕食 阿村牛肉湯

29日 朝食 大家好素食

昼食 莉莉水果店

夕食 一品塘手工杏仁奶酪

30日 朝食 醇涎坊

おやつ 七股塩山

昼食 誠江号面線

夕食 漢民夜市#旅ペンギン #台湾旅行 pic.twitter.com/fRIoqdEBk0 — ふりっぱあ（ぺんぎん万屋） （@whiteflipper） August 31, 2025

