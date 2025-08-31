為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    水果行公告「1原因」暫售鳳梨 日本旅客讚嘆︰好誠實！

    日本旅客分享自己來台旅遊期間，看到台南市一間水果行以日文書寫店家暫售鳳梨的原因。（圖擷取自「三益鳳梨店」臉書粉專、@whiteflipper 社群平台「X」，本報合成）

    日本旅客分享自己來台旅遊期間，看到台南市一間水果行以日文書寫店家暫售鳳梨的原因。（圖擷取自「三益鳳梨店」臉書粉專、@whiteflipper 社群平台「X」，本報合成）

    2025/08/31 22:02

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣擁有享譽全世界的「水果王國」美名，不少外國旅客會藉著來台觀光期間，會前往市場、水果行等場所，購買各種水果享用。近來有位日本旅客分享，他經過台南市中西區某間水果行時，看到店家門口設置日文公告，得知業者坦承目前鳳梨並不美味而暫停販售，誠實舉動令他讚嘆不已。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「ふりっぱあ（ぺんぎん万屋）」的日本網友，於本月28日來台旅遊，3天2天的旅程中，他南下前往台南參加七夕嘉年華，同時探訪台南各地古蹟、寺廟與觀光景點，以及享用許多在地美食。待在期間台南期間，他經過永樂市場「三益鳳梨專賣店」時，目光被店家放在門口的一塊招牌所吸引。

    從照片顯示，店家在黑板上寫出一段日文公告，分別是「鳳梨現在並不美味（パイナップルは今美味ありません）鮮切鳳梨『暫停』」。起初，ふりっぱあ並不確定公告中的意思，後來文章釣出台日網友解釋，才知道店家暫停販售鳳梨的實際原因，除讚賞業者非常誠實，也提到希望未來有機會再訪店家，吃到最美味的鳳梨。

    事後台灣知名臉書社團「日本行銷最前線」版主轉發其文，吸引不少台灣網友熱議，眾人除誇讚業者板書文字很好看，還留言笑說，「賣不夠甜的鳳梨會被笑」、「台南：不夠甜我是不切的」、「這就是我們開山里人的堅持」、「台南人口中鮮『甜』的標準是很高的」、「不夠甜？只好拿著鳳梨去台南街上跑一圈吸收糖份了」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播