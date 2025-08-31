日本與那國島「看見台灣」 罕見跨海美景掀熱議：真的好近！

日本與那國島觀光協會興奮曬出從島上能輕鬆看見台灣山脈的罕見奇景。（擷取自@yonaguni_kanko/X）

2025/08/31 17:25

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本最西端、隸屬沖繩縣八重山郡的與那國島，距離台灣僅111公里，是日本離台灣最近的領土。當地觀光協會今（31日）清晨分享罕見美景，從西崎遠眺竟能清楚看見台灣東部山脈的壯闊輪廓，難得景象隨即引發熱烈討論。

與那國島觀光協會今日上午7時許在官方社群「X」發文表示，「今早台灣看得真清楚」，並附上照片。畫面中，碧海天際間能見到台灣山脈層層起伏的輪廓，清晰到彷彿近在眼前。據當地觀光協會統計，這樣的景象可能一年僅出現一次，去年7月也曾有過紀錄。

貼文曝光後引發網友熱議，有人留言驚呼「台灣看起來比想像中大」、「若是晴空萬里，景色會更加清晰嗎？話說回來，台灣果然很近呢！難怪最近都說離得最近的麥當勞就在那邊」、「原來這麼近啊！超乎想像呢。上個月來島時明明天氣很好卻沒能看見，下次再期待囉！」 也有人好奇「從台灣哪裡能清楚看見與那國島呢？」

