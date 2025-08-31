超「吉」黏飼主！愛犬沒趴人腿就落賽 她買「假人把拔」秒根治

國外一隻非常黏人的17歲吉娃娃Dingo，近來飼主購賣一個真人大小的假人陪伴牠，成功讓牠緩解分離焦慮的情況。（圖擷取自「Janelle Grace」臉書，本報合成）

2025/08/31 16:45

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國外一隻17歲吉娃娃非常黏飼主們，若不定時趴在人類腿上或是看到人的身影，就會緊張焦慮，甚至因此生病腹瀉，讓全家人感到十分煩惱，也擔憂這種情況會讓高齡的愛犬身體健康惡化。後來女主人突發奇想，購買一個真人大小的假人回家，竟成功還解愛犬焦慮，妙招立曝光後，也在網上引發熱烈迴響。

據了解，一名為葛瑞絲（Janelle Grace）的女飼主24日在臉書社團「Dogspotting Society」發文分享，家中有一隻高齡17歲的吉娃娃「Dingo」，牠的個性極度黏人，如果不讓牠趴在飼主的腿上，或者是在家中看到人，就會出現焦慮腹瀉的情況。家人嘗試過各種方式，試圖緩解Dingo的分離焦慮，卻遲遲無法找出合適的辦法。

請繼續往下閱讀...

後來葛瑞絲想起自己曾在美國論壇Reddit看到一個文章，內容講述給狗狗「準備假人」一起陪牠待在家，於是靈機一動，決定效仿嘗試。從照片顯示，葛瑞絲買了一個真人尺寸的假人，還特意為它穿上丈夫鮑伯（Bob）的衣服，讓它身上充滿丈夫的味道，而Dingo看到它後，竟迅速接受對方，甚至還躺在它身上安心睡好幾個小時。

事後葛瑞絲為這個假人取名「Bob Jr.」，還透露Bob Jr.不僅和Dingo成為好麻吉，還大受家中其他寵物貓犬歡迎，會和Dingo一起輪流躺在Bob Jr.的腿上。該文曝光後，吸引逾9萬多人按讚，網友們紛紛大讚，「這方法也太天才了」、「牠看起來開心『吉』了」、「狗狗看起來超幸福」、「專屬回饋狗狗感情的假人」。

飼主透露，如果不讓Dingo定時趴在人類腿上或看到人的身影，就會緊張焦慮，甚至因此生病腹瀉。（圖擷取自「Janelle Grace」臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法