人之所以為人！哈佛破解人類直立行走之謎

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》報導，人類之所以為人，能直立行走、稱霸地球的關鍵奧秘，如今被哈佛大學科學家揭開。一項最新研究，透過分析人類與其他靈長類的胚胎組織，辨識出人類祖先在演化歷程中，發生於骨盆的兩大關鍵基因創新，正是這兩次「神改造」，為人類獨有的兩足步行能力奠定了基礎。

骨盆90度大轉彎 奠定直立行走基礎

研究指出的第一項創新發生於骨盆上部的髂骨。在胚胎發育過程中，基因的改變使其生長板重新定向了90度，讓髂骨從其他靈長類那樣高窄扁平的形態，演化為有利於直立行走的短、寬、彎結構。這個改變為臀部肌肉提供了新的附著點，讓人們在行走時能有效維持平衡。

第二項創新則巧妙地解決了演化上的兩難。基因的另一次變革，延後了骨盆骨骼的硬化時間。此舉不僅維持了有利於行走的新形態，更關鍵的是，確保了女性擁有足夠寬闊的產道，得以順利產下腦容量不斷增大的嬰兒，為人類智慧的飛躍式發展，清除了生理上的障礙。

研究資深作者、哈佛大學人類演化生物學家卡佩里尼（Terence Capellini）強調：「若沒有這些改變，人類的行走很可能無法實現，而後續腦容量的增加也將難以想像。」兩足步行取代了四肢移動，徹底解放了雙手，使人類得以使用工具、攜帶嬰兒、創造藝術，進而開啟了璀璨的文明篇章。

研究團隊辨識出超過300個與這兩項創新相關的基因，其中2個扮演了核心角色。論文第一作者、哈佛博士後研究員塞內維拉特（Gayani Senevirathne）表示，團隊並未找到單一的「直立行走基因」，而是發現許多微小的DNA開關共同作用的結果。這項破解人類演化關鍵一步的重大研究，已發表於權威期刊《自然》（Nature）。

