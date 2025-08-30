神奇鳥圖卻看不到鳥！ 黃小鷺驚人隱身術 鳥友眼花投降

圖中枯葉中有隻黃小鷺，大家看得出牠在哪裡嗎？（台南鳥會提供）

2025/08/30 07:24

〔記者蔡文居／台南報導〕台南鳥會野鳥救傷組日前救援1隻受傷的黃小鷺，救傷組志工提供枯樹供其棲息療養，結果牠施展像隱身術般的絕佳保護色，讓鳥友一時也看到眼花，花了30分鐘還是沒有找出牠到底身藏何處，不禁讚嘆大自然真奧妙！

台南鳥會專職郭俊佑表示，這是一種保護色，很多生物都具有絕佳的保護色，牠們為了生存而發展出與環境融為一體的隱蔽偽裝技巧。

請繼續往下閱讀...

台南鳥會救傷組志工特別拍下這一幕，在網路上與大家分享，請大家幫忙找出黃小鷺在哪裡？他們已經看了30分鐘還是沒有找出來。眼尖的鳥友仔細端詳後，發現牠就在圖中的最右邊，但只露出身體，全身顏色與枯葉融為一體，實在太厲害了。如果沒說，還真的看不出圖中有隻鳥。

救傷組志工說，很多人好奇，黃小鷺到底是什麼鳥？怎麼會這麼難找。牠是一種鷺科小型鳥，除了常見的大、中、小、蒼鷺及夜鷺外，小型鷺鷥另外還有秋小鷺、黃小鷺及栗小鷺。除秋小鷺外，其他兩種都是在台灣繁殖的留鳥。黃小鷺喜歡棲息於草澤、池塘等環境，警覺性高、行蹤隱密，當發現有威脅時，也不會驚嚇飛離，而是伸長脖子，透過體色、花紋與草莖相似的特性，悄悄的潛伏在環境中。

台南鳥會表示，這隻黃小鷺因誤入工廠受傷而送到鳥會，經過2週的救傷照顧，已於日前野放。該會去年共救護2483隻次，115種動物。這次感謝上海商業儲蓄銀行Pukii粉絲團贊助黃小鷺的照護費用，由於救護及照護野鳥需要龐大的人力物力，亟需各界的援助。

黃小鷺為在台灣繁殖的留鳥。（鳥友陳冠融提供）

黃小鷺就在圖中紅圈內，但只露出身體，全身顏色與枯葉融為一體。（台南鳥會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法