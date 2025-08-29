為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    驚！她在公司洗杯子撞見「超大毛毛蟲」 嚇得不敢靠近

    不少民眾害怕毛毛蟲，1名網友分享，她早上到公司洗手台洗杯子時，忽然發現1隻超大黃綠色疑纏繞在水龍頭上，驚訝之餘特別將此拍照上傳至社群平台，貼文曝光後引起不少網友討論與留言。（圖擷自「爆廢公社」臉書粉專、本報合成）

    2025/08/29 13:42

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾害怕毛毛蟲，1名網友分享，她早上到公司洗手台洗杯子時，忽然發現1隻超大黃綠色疑纏繞在水龍頭上，驚訝之餘特別將此拍照上傳至社群平台，貼文曝光後引起不少網友討論與留言。

    這名網友於臉書社團「爆廢公社2公開版」發文表示，早上在公司洗手台洗杯子時，突然發現水龍頭後方看到1隻超大的毛毛蟲，外型「黃綠色、毛茸茸，還帶刺，看起來超霸氣」，原PO直呼「嚇得我差點不敢靠近水龍頭，還好同事很勇敢，把牠移到外面，不然大家可能都不敢用洗手台了」。

    許多網友看到貼文後紛紛留言，有人說「青黃枯葉蛾幼蟲，有毒無法當蠶寶寶養」、「毒，很癢，碰過」、「超可愛」、「青枯葉蛾，本身沒有毒，但是誤觸到刺毛可能卡在皮膚會比較難清理而已，過敏程度因個人體質而異」。

    據台北市信義社區大學網資訊提及，青黃枯葉蛾成蟲長得像葉子之外，幼蟲身上有許多的毛，會使人皮膚過敏，為有毒蟲類之一，不過有毒的部份並不是身上的長毛，反而是藏在裡面的短毛。

