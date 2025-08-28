影片曝光！聰明阿金地震鑽桌底 網讚︰教科書等級趴掩穩

昨晚地震，愛犬波卡看到小主人動作後，跟著趴到桌下避難。（圖由「黃金獵犬波卡の玩樂生活」授權提供）

2025/08/28 22:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭近海昨（28）日晚間發生規模6.0地震，宜蘭冬山、台北信義震度都達到4級，讓北台灣民眾手機狂響國家級警報。一名飼主分享，昨晚地震當下，家中孩童迅速衝向桌底進行掩護，愛犬波卡看到小主人動作，也跟著一起趴到桌下，教科書級避難畫面曝光後，吸引大批網友關注。

跟家人一起住在新北市新店區、4歲的黃金獵犬波卡，在昨晚9點11分發生地震時，看著小主人姊弟迅速衝到餐桌底下避難後，牠一臉好奇且不慌不忙地走向餐桌，接著把整個身體趴下來，和小主人一起在桌底下等待地震結束。整段過程全被家中監視器拍下，波卡的聰慧讓飼主驚嘆，也不忘打趣牠其實半個身體還在餐桌外面。

波卡跟著小主人做出「地震保命3步驟」的影片曝光後，網友們紛紛讚嘆，「好可愛ㄉ修狗」、「3個寶都好可愛」、「求生意志很強耶」、「波卡屁屁藏不住啦」、「小朋友做的反應很棒」、「真的是抗震最佳示範！」、「阿金：你們留位置給我啊」、「教科書等級趴掩穩，100分」、「現在地震會躲的這麼標準的人應該不多了」。

