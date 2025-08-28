為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    影片曝光！聰明阿金地震鑽桌底 網讚︰教科書等級趴掩穩

    昨晚地震，愛犬波卡看到小主人動作後，跟著趴到桌下避難。（圖由「黃金獵犬波卡の玩樂生活」授權提供）

    昨晚地震，愛犬波卡看到小主人動作後，跟著趴到桌下避難。（圖由「黃金獵犬波卡の玩樂生活」授權提供）

    2025/08/28 22:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭近海昨（28）日晚間發生規模6.0地震，宜蘭冬山、台北信義震度都達到4級，讓北台灣民眾手機狂響國家級警報。一名飼主分享，昨晚地震當下，家中孩童迅速衝向桌底進行掩護，愛犬波卡看到小主人動作，也跟著一起趴到桌下，教科書級避難畫面曝光後，吸引大批網友關注。

    跟家人一起住在新北市新店區、4歲的黃金獵犬波卡，在昨晚9點11分發生地震時，看著小主人姊弟迅速衝到餐桌底下避難後，牠一臉好奇且不慌不忙地走向餐桌，接著把整個身體趴下來，和小主人一起在桌底下等待地震結束。整段過程全被家中監視器拍下，波卡的聰慧讓飼主驚嘆，也不忘打趣牠其實半個身體還在餐桌外面。

    波卡跟著小主人做出「地震保命3步驟」的影片曝光後，網友們紛紛讚嘆，「好可愛ㄉ修狗」、「3個寶都好可愛」、「求生意志很強耶」、「波卡屁屁藏不住啦」、「小朋友做的反應很棒」、「真的是抗震最佳示範！」、「阿金：你們留位置給我啊」、「教科書等級趴掩穩，100分」、「現在地震會躲的這麼標準的人應該不多了」。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播