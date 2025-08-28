為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　蒐奇

    昨晚地震時人在湯姆熊！代幣狂掉裝滿一袋羨煞網...結果曝光

    有網友分享表示，地震當下他人在宜蘭的湯姆熊，地震一晃把代幣晃了一堆下來，讓他實現「代幣自由」。（取自結城照美臉書）

    有網友分享表示，地震當下他人在宜蘭的湯姆熊，地震一晃把代幣晃了一堆下來，讓他實現「代幣自由」。（取自結城照美臉書）

    2025/08/28 14:03

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭近海在昨晚（27日）發生規模6.0地震，宜蘭冬山、台北信義震度都達到4級，有網友分享表示，地震當下他人在宜蘭的湯姆熊，地震一晃把代幣晃了一堆下來，讓他實現「代幣自由」。貼文一出羨煞不少網友喊「賺爛了」。不過針對網友詢問代幣最後下場，他表示，已經全部輸回去了。

    數位創作者結城照美昨日發文 表示，地震當下他人剛好就在湯姆熊裡，「怕是真的很怕，但這一晃把機台裡的代幣晃了一堆下來」，他還笑說，「地震使我實現代幣自由」，並附上一袋裝滿代幣的照片。貼文曝光引發熱議，不少網友直呼「賺爛了」、「這種好事不會發生在我身上」。不過對於大量網友詢問他最後代幣下落，他今日再度發文表示：「那裏可是賭場，當然是全輸回去了。」

    不過，今年1月21日凌晨嘉義大埔鄉發生規模6.4地震後，大台南湯姆熊就在Threads上發文表示，地震並不會使推幣機的硬幣掉落，要網友「不要在地震第一時間衝進湯姆熊」，不過該文爆紅後，大台南湯姆熊也更新了說法，表示每台推幣機的設計不一樣，地震「不容易」掉落硬幣，「不容易掉硬幣。但是只是不容易，不是說完全不可能。」

