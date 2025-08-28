大量鈔票突從天而降！民眾瘋搶抬頭一看竟是猴子在撒錢

猴子跳上樹開始往下撒錢，路人紛紛衝上前來撿鈔票。（取自X）

2025/08/28 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦奧萊亞（Auraiya）發生一起離奇事件，一隻猴子從一輛摩托車的後車廂搶走了裝有8萬盧比（約合新台幣2萬8000元）的袋子，然後跳上樹開始往下撒錢，引來路人紛紛衝上前來撿鈔票。

根據《News18》報導，來自多達普爾村（Dodapur）的一名私立學校教師錢德拉（Rohitash Chandra），當時到地方行政辦公室處理一筆土地交易。他將8萬盧比現金裝在袋子裡，並放入自己摩托車的後車廂中。就在他忙於辦理法律文件時，一隻猴子突然出現，打開後車廂，將袋子搶走，並跳到附近樹上。

據說猴子在袋子裡找不到食物後感到失望，於是開始從樹上把紙鈔一張張拋下，引來路人圍觀撿錢，現場一度混亂不堪。這一幕被拍下來後，影片迅速在社群媒體上瘋傳。畫面中可以看到鈔票從樹上飄落，底下民眾爭相撿拾。

最終，錢德拉只找回了大約5萬2000盧比（約新台幣1萬8000元），剩下的2萬8000盧比（約新台幣1萬元）則疑似被現場民眾拿走或遭猴子撕毀。

據多份報導指出，當地居民表示，這些猴子已經在該區鬧事一段時間了，經常搶背包、文件等物品，也時常干擾來辦事的民眾。類似事件早在2021年也曾發生。當時在北方邦沙哈巴德（Shahabad），一隻猴子搶走一名律師的包，並從樹上撒下近10萬盧比（約新台幣3萬5000元）的現金。律師懇求群眾協助撿回鈔票，經過約30分鐘努力，最終成功找回9萬5000盧比（約新台幣3萬3000元），但剩下的則下落不明。

