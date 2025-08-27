為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　蒐奇

    MLB》小球迷看球賽「臉埋爆米花狂嗑」 豪邁吃法萌翻全網

    本月25日西雅圖水手在主場對上奧克蘭運動家，比賽期間觀眾上的一名小球迷豪邁吃爆米花的逗趣畫面，吸引眾人關注。（圖擷取自@TalkinBaseball_ 社群平台「X」）

    本月25日西雅圖水手在主場對上奧克蘭運動家，比賽期間觀眾上的一名小球迷豪邁吃爆米花的逗趣畫面，吸引眾人關注。（圖擷取自@TalkinBaseball_ 社群平台「X」）

    2025/08/27 18:51

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國職棒大聯盟（MLB）的球場觀眾席，不時會出現一些讓人莞爾一笑的逗趣畫面。西雅圖水手上周在主場迎戰奧克蘭運動家，以11比4擊敗對手，這場比賽不僅吸引大批球迷關注，同樣引人注目的，還有一名在穿著水手隊球衣的小球迷，被鏡頭拍到在觀眾席「豪邁吃爆米花」，可愛畫面萌翻一票人。

    本月25日西雅圖水手在主場對上奧克蘭運動家，並在當天舉辦「兒童感恩日」，邀請親子一起進場觀賽。比賽期間，鏡頭在觀眾席拍到一名小球迷，似乎對比賽沒興趣，而是用雙手固定好一袋超大的爆米花後，將整張小臉埋入爆米花堆大口猛吃，兩頰塞滿爆米花的可愛萌樣，讓附近球迷們看到都忍不住了笑出來。

    事後這段轉播影片曝光後，迅速在網上爆紅，不僅吸引大批網友觀看，還被大聯盟官方分享至社群平台，並幽默點評，「沒有人的生活，能過得比這孩子更好。」不過有部分網友質疑，這是AI生成的假影片，因為影片中的孩子實在「太可愛」了，但事後有不少當天在現場球迷證實此事，才讓眾人放心分享這段逗趣影片。

