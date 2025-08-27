為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    超晦氣!網購旗袍驚見「8顆扣子」 她傻眼：買到壽衣

    中國女網友分享，她發現網購的一件旗袍有8顆扣子，和壽衣特徵高度相符。（擷取自微博）

    中國女網友分享，她發現網購的一件旗袍有8顆扣子，和壽衣特徵高度相符。（擷取自微博）

    2025/08/27 18:59

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近期相當流行「新中式」風格，其中改良式旗袍更是受到許多年輕族群青睞。不過，近日有中國女網友分享，她發現網購的一件旗袍有8顆扣子，和壽衣特徵有高度相符，讓她不寒而慄。

    根據《金羊網》報導，這名女網友一直熱愛旗袍造型，買了相當多旗袍穿搭，某天在網路上無意間看到有人提醒，購買旗袍時要留意是否誤買壽衣，她隨即翻出自己衣櫃的旗袍檢查，發現其中一件網購的旗袍，與壽衣的特徵有高度相符。

    她表示，這件旗袍乍看與一般旗袍無異，不過卻是前開式，還有8顆扣子，按照民間習俗，日常衣物多採用單數扣，而雙數扣則常見於為往生者準備的壽衣。此外，該旗袍布料偏硬，穿起來無法展現身形曲線，與強調合身線條的現代旗袍差異非常大，更讓她覺得詭異。

    她說，這件旗袍是多年前在網路平台購得，然而當時的商家早已停止營運，加上訂單紀錄無法查詢，讓她無從追查來源。她也坦言，「雖然至今未遇上任何不好的事，但想到自己可能將壽衣當日常服飾穿著，更讓她感到毛骨悚然」。

    消息曝光後，網友紛紛表示，「光是想像就頭皮發麻」、「根本是都市傳說成真」、「雞皮疙瘩都起來了」，也呼籲相關平台能夠建立更嚴格的審核機制，確保商品來源合規，以避免類似情況再度發生。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播