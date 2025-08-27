超晦氣!網購旗袍驚見「8顆扣子」 她傻眼：買到壽衣

中國女網友分享，她發現網購的一件旗袍有8顆扣子，和壽衣特徵高度相符。（擷取自微博）

2025/08/27 18:59

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期相當流行「新中式」風格，其中改良式旗袍更是受到許多年輕族群青睞。不過，近日有中國女網友分享，她發現網購的一件旗袍有8顆扣子，和壽衣特徵有高度相符，讓她不寒而慄。

根據《金羊網》報導，這名女網友一直熱愛旗袍造型，買了相當多旗袍穿搭，某天在網路上無意間看到有人提醒，購買旗袍時要留意是否誤買壽衣，她隨即翻出自己衣櫃的旗袍檢查，發現其中一件網購的旗袍，與壽衣的特徵有高度相符。

她表示，這件旗袍乍看與一般旗袍無異，不過卻是前開式，還有8顆扣子，按照民間習俗，日常衣物多採用單數扣，而雙數扣則常見於為往生者準備的壽衣。此外，該旗袍布料偏硬，穿起來無法展現身形曲線，與強調合身線條的現代旗袍差異非常大，更讓她覺得詭異。

她說，這件旗袍是多年前在網路平台購得，然而當時的商家早已停止營運，加上訂單紀錄無法查詢，讓她無從追查來源。她也坦言，「雖然至今未遇上任何不好的事，但想到自己可能將壽衣當日常服飾穿著，更讓她感到毛骨悚然」。

消息曝光後，網友紛紛表示，「光是想像就頭皮發麻」、「根本是都市傳說成真」、「雞皮疙瘩都起來了」，也呼籲相關平台能夠建立更嚴格的審核機制，確保商品來源合規，以避免類似情況再度發生。

