為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    中國遊樂園徵「野人」帶薪發瘋 工作內容曝：抽象舞蹈+捶胸吼叫

    中國上海歡樂谷遊樂園公開招募「野人演員」，強調可以帶薪合理發瘋，吸引廣泛關注。（擷取自小紅書）

    中國上海歡樂谷遊樂園公開招募「野人演員」，強調可以帶薪合理發瘋，吸引廣泛關注。（擷取自小紅書）

    2025/08/27 15:16

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國大型主題樂園「北京歡樂谷」近日釋出一則「野人」職缺徵才公告，引發網友熱烈討論。徵才文案中強調「帶薪合理發瘋」、「釋放你的野性」，讓不少人直呼「夢幻職業」，留言求報名。

    北京歡樂谷22日在小紅書發布職缺資訊，工作內容包括穿著「野人」主題服裝，在園區與遊客互動、表演抽象舞蹈、帶領小遊戲，並參與定時的「部落祭祀舞蹈」演出。更特別的是，當遊客大喊「哦哦哦」時，「野人」必須立刻雙拳捶胸回應「哦哦哦」，營造沉浸式互動體驗。

    官方表示，該職缺聘期自9月初至11月初，一週上班5天、休2天，週末需全勤，每日工作時段與園區營業時間一致。應聘者需具備一定表演與互動能力，個性需「超E社牛」、能長時間戶外工作，另無其他特殊限制。

    這則徵才訊息在社群掀起熱潮，網友紛紛留言，「想報名」、「怎麼報名？發瘋搶東西我都會，我還跑得快」、「我有兩個朋友不用演，他們就是野人，我想讓他們做個有編制的野人」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播