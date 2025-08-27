中國遊樂園徵「野人」帶薪發瘋 工作內容曝：抽象舞蹈+捶胸吼叫

中國上海歡樂谷遊樂園公開招募「野人演員」，強調可以帶薪合理發瘋，吸引廣泛關注。（擷取自小紅書）

〔即時新聞／綜合報導〕中國大型主題樂園「北京歡樂谷」近日釋出一則「野人」職缺徵才公告，引發網友熱烈討論。徵才文案中強調「帶薪合理發瘋」、「釋放你的野性」，讓不少人直呼「夢幻職業」，留言求報名。

北京歡樂谷22日在小紅書發布職缺資訊，工作內容包括穿著「野人」主題服裝，在園區與遊客互動、表演抽象舞蹈、帶領小遊戲，並參與定時的「部落祭祀舞蹈」演出。更特別的是，當遊客大喊「哦哦哦」時，「野人」必須立刻雙拳捶胸回應「哦哦哦」，營造沉浸式互動體驗。

官方表示，該職缺聘期自9月初至11月初，一週上班5天、休2天，週末需全勤，每日工作時段與園區營業時間一致。應聘者需具備一定表演與互動能力，個性需「超E社牛」、能長時間戶外工作，另無其他特殊限制。

這則徵才訊息在社群掀起熱潮，網友紛紛留言，「想報名」、「怎麼報名？發瘋搶東西我都會，我還跑得快」、「我有兩個朋友不用演，他們就是野人，我想讓他們做個有編制的野人」。

