21歲女激戰男友「玩太開」黃瓜卡屁股！醫取出傻眼：還被咬一口

俄羅斯一名年輕女子和男伴在「激烈纏綿」過程中，竟不慎將一根黃瓜卡進肛門無法取出。黃瓜示意圖，與新聞無關。（路透）

2025/08/27 14:55

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕情趣玩太大釀尷尬意外！俄羅斯一名年輕女子和男伴在「激烈纏綿」過程中，竟不慎將一根黃瓜卡進肛門無法取出，導致她腹痛難耐，最後緊急前往醫院求助。更離奇的是，醫護人員事後還在那根黃瓜上發現明顯咬痕，讓現場瞬間陷入尷尬又困惑的氣氛。

綜合外媒報導，這名年僅21歲、化名為「瑪麗娜」的女子，上週在男伴陪同下前往俄羅斯西部城市烏法的醫院就診。她一開始僅模糊表示肛門疼痛、出現痙攣，讓醫師一頭霧水。但男伴隨後坦承，兩人在親密行為中「玩得比較開」，不小心把一根黃瓜塞進去後卡住，兩人嘗試自己處理卻失敗，只好趕緊送醫。

醫師隨即安排處置，成功將黃瓜取出，並進一步替瑪麗娜安排直腸鏡檢查，以確認內部無受傷或殘留異物。

本以為事件就此落幕，沒想到醫護人員發現那根黃瓜竟然有被咬過的痕跡，讓醫師忍不住好奇詢問：「這是怎麼回事？怎麼會有咬痕？」但這對男女聽完後僅露出尷尬表情，什麼也沒說，就默默離開醫院，留下滿臉問號的醫護團隊。

