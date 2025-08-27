你課本裡的維京人是錯的！千年雕像打臉了

丹麥國家博物館策展人彭茨（Peter Pentz）26日於哥本哈根，展示一件被認為是史上第一幅維京人「肖像」的10世紀微型雕-像。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕丹麥國家博物館27日公布了一件被形容為史上第一幅維京人「肖像」的珍貴文物：一尊十世紀的微型雕像，描繪了一名留著八字鬍、編著辮子鬍鬚、髮型整齊的男子。根據法新社報導，這尊雕像所呈現的精緻儀容，顛覆了維京人野蠻狂野的傳統刻板印象。

這件由海象牙雕刻而成的頭部與軀幹雕像，尺寸僅有3公分高。博物館策展人彭茨（Peter Pentz）手戴白手套展示時表示：「如果你認為維京人是野蠻或狂野的，這尊雕像實際上證明了相反的情況。他儀容非常整潔。」彭茨解釋，雕像的髮型有著清晰的中分線，頸部的頭髮經過修剪，耳朵上方還留有一撮捲髮。

髮型是地位象徵 或為「藍牙王」本人

彭茨指出，在維京時代，美麗的髮型是財富與地位的象徵。「像他這樣非常整潔的髮型設計，暗示了這個人處於社會頂層。」彭茨推測：「他甚至可能就是國王本人，藍牙哈拉爾王（King Harald Bluetooth）。」

這件藝術品據信是一個古代棋盤遊戲中代表國王的棋子，最初於1796年在挪威的奧斯陸峽灣被發現，但此後便一直被遺忘在丹麥國家博物館的檔案庫中。

尊雕像之所以獨一無二，在於其細膩的臉部表情。維京時代的藝術以其獨特的動物圖騰聞名，但極少描繪人類，且現存的人像大多細節簡略。彭茨說：「這是我所見過，最接近維京時期肖像的作品。」

他表示，最令人驚訝的是雕像的表情，「他看起來有點邪惡，有些人這麼說。但我認為他看起來更像剛說完一個笑話之類的。他在微笑。」

