    沖繩發現新品種蟑螂「蓬萊球蠊」 台灣也有分布

    沖繩發現新品種蟑螂「蓬萊球蠊」，這種蟑螂外觀與鼠婦相似，台灣與鹿兒島也有分布。（圖擷自柳澤靜磨X）

    沖繩發現新品種蟑螂「蓬萊球蠊」，這種蟑螂外觀與鼠婦相似，台灣與鹿兒島也有分布。（圖擷自柳澤靜磨X）

    2025/08/27 13:15

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本磐田市龍陽昆蟲自然觀察公園副館長、蟑螂專家柳澤靜磨在沖繩發現新品種蟑螂「蓬萊球蠊」，這種蟑螂外觀與鼠婦相似，台灣與鹿兒島也有分布，展現出日本和台灣蟑螂種類的多樣性。

    據《沖繩時報》報導，日本昆蟲分類學會會報（Japanese Journal of systematic Entomology）刊登一篇最新研究，柳澤靜磨所率領的研究小組透過台灣國立中興大學以及昭和醫科大學研究者協助，對70多隻球蠊屬（Perisphaerus）蟑螂進行了形態學觀察，並分析了粒線體DNA，除了已知「矮小球蠊」外，還發現未被描述的新種蟑螂，他將這新種蟑螂取名為「蓬萊球蠊」（Perisphaerus horaianus）。

    「蓬萊球蠊」外觀與鼠婦相似，分布於沖繩、鹿兒島、台灣等地，體長約1至1.5公分，主要棲息於樹上；這個新種與其他種的不同之處在於，成年雌性的頭部上半部呈現深紅色，且腹部背面的孔數不同，柳澤靜磨指出：「這項發現展現出日本和台灣蟑螂種類的多樣性」。

