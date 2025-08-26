墨西哥少女舉辦成年禮派對 吸引2000人共襄盛舉

墨西哥少女莫拉萊斯23日晚間舉行成年禮派對，吸引2000人共襄盛舉。（美聯社）

2025/08/26 11:16

歐祥義／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥1名少女23日晚間舉行成年禮派對，吸引2000人共襄盛舉，然而，這是該名少女近期第2次舉行的成年禮，她在7月時便已先舉辦了1個小型派對，但當時參加的人卻是寥寥無幾。

據《美聯社》報導，墨西哥15歲少女莫拉萊斯（Isela Anahí Santiago Morales）家境清寒，父母靠撿拾垃圾維生。7月時為了迎接莫拉萊斯15歲的生日，家裡人依照傳統文化竭盡全力為她籌備成年禮派對。

請繼續往下閱讀...

在墨西哥以及拉丁美洲的文化中，成年禮是象徵從童年邁向成年的重要經歷，因此許多家庭通常會存下多年積蓄來舉辦這場盛會，就連莫拉萊斯家也不例外，她的父母準備了大量食物，邀請眾多親友前來一同慶祝。

然而，當天來參加派對的人比預期中少很多，莫拉萊斯表示，雖然感到沮喪，但由於父親認為不能浪費食物，於是就在臉書上發文，內文提到家中還有約40人份的食物，歡迎有興趣的人前來家中索取。

許多網友對莫拉萊斯的遭遇感到不捨，有人主動提出可以幫她拍攝生日影片，還有人說可以提供派對用的音樂。隨著消息越傳越廣，當地民眾以及企業開始紛紛對莫拉萊斯捐款，當地市政府甚至提供體育場做為場地，就是要鼓勵她舉辦1場盛大的成年禮派對。

在眾人支持下，莫拉萊斯決定於23日晚間舉辦第2次成年禮派對，她原想再辦1個小型派對即可，不料在消息傳開後，越來越多人用行動來力挺這名女孩，到最後竟有2000人來參加派對，同時還有10多個樂團前來進行無償表演，群眾甚至到了隔天還是沒有離開。

事後莫拉萊斯提到，十分感謝參與派對的所有人，使她度過難忘的成年禮，她指出，當天還有人贈與她們家1塊土地，同時政府還為她提供了獎學金，幫助她改善家境，並在日後能夠不必為學費煩惱，讓她離成為教師的夢想更近一步。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法