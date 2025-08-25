為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    網購「這1物」放客廳！竟成蛇窩 專家揭：蛇蛋恐藏土裡

    網購盆栽竟暗藏蛇蛋，驚悚畫面曝光，引發網友熱議。（擷取自微博）

    網購盆栽竟暗藏蛇蛋，驚悚畫面曝光，引發網友熱議。（擷取自微博）

    2025/08/25 17:18

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕現代人習慣透過網購滿足生活所需，方便之餘卻隱藏著意想不到的風險。一對中國楊姓夫妻旅遊1週後返家，竟發現自家客廳被10隻黑蛇佔據，讓他們當場嚇到崩潰，事後經過專業人士調查，原來竟是新買的盆栽裡藏「水蛇蛋」。消息曝光後，立刻掀起網路熱議。

    綜合中媒報導，昆明這對楊姓夫妻返家時發現客廳竟有多條黑色小蛇亂竄，嚇得急忙報警。專家趕到現場清點後，發現共有10條無毒水蛇，警方追查後得知，蛇是從楊姓男子網購的盆栽裡鑽出來的。當初購買時根本看不出異狀，沒想到隨著時間過去，水蛇竟陸續破殼爬出，讓夫妻倆崩潰不已。

    對此，專家也推測，盆栽在寄出前，蛇蛋就隱藏在土裡，送到後才開始慢慢孵化，不少網友質疑，「無毒就沒事嗎？誰敢在跟一堆蛇同住？」也有人呼籲，應建立更嚴格的檢驗機制，避免動物「隨貨附贈」。

    貼文曝光後，也引起網友熱議，「換做是我覺都睡不了，天天疑神疑鬼到處看有沒有蛇」、「再也不敢上網買盆栽了」、「這個家不能要了」、「要我都不敢住了，誰知道床，沙發，衣櫃，廁所，下水道之類的會不會突然冒出來」、「原來土裡真的會藏蛇蛋」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播