網購「這1物」放客廳！竟成蛇窩 專家揭：蛇蛋恐藏土裡

網購盆栽竟暗藏蛇蛋，驚悚畫面曝光，引發網友熱議。（擷取自微博）

2025/08/25 17:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕現代人習慣透過網購滿足生活所需，方便之餘卻隱藏著意想不到的風險。一對中國楊姓夫妻旅遊1週後返家，竟發現自家客廳被10隻黑蛇佔據，讓他們當場嚇到崩潰，事後經過專業人士調查，原來竟是新買的盆栽裡藏「水蛇蛋」。消息曝光後，立刻掀起網路熱議。

綜合中媒報導，昆明這對楊姓夫妻返家時發現客廳竟有多條黑色小蛇亂竄，嚇得急忙報警。專家趕到現場清點後，發現共有10條無毒水蛇，警方追查後得知，蛇是從楊姓男子網購的盆栽裡鑽出來的。當初購買時根本看不出異狀，沒想到隨著時間過去，水蛇竟陸續破殼爬出，讓夫妻倆崩潰不已。

對此，專家也推測，盆栽在寄出前，蛇蛋就隱藏在土裡，送到後才開始慢慢孵化，不少網友質疑，「無毒就沒事嗎？誰敢在跟一堆蛇同住？」也有人呼籲，應建立更嚴格的檢驗機制，避免動物「隨貨附贈」。

貼文曝光後，也引起網友熱議，「換做是我覺都睡不了，天天疑神疑鬼到處看有沒有蛇」、「再也不敢上網買盆栽了」、「這個家不能要了」、「要我都不敢住了，誰知道床，沙發，衣櫃，廁所，下水道之類的會不會突然冒出來」、「原來土裡真的會藏蛇蛋」。

