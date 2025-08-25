92歲身體20歲肌肉！義大利最強阿嬤短跑破紀錄 震驚科學界

92歲的馬澤加打破90歲以上女子戶外200公尺的世界紀錄，成績為51.47秒。（圖擷取自Instagram）

〔編譯陳成良／綜合報導〕義大利1名高齡92歲的短跑女將，不僅在田徑場上屢屢打破世界紀錄，更震驚了科學界。根據《華盛頓郵報》報導，科學家在對這位「地表最強阿嬤」進行深入研究後，驚人地發現，她的部分肌肉細胞與粒線體功能，竟堪比健康的20歲年輕人，心肺功能也如同50歲壯年，為人類對抗老化的研究，開啟了全新篇章。

92歲阿嬤 屢破200公尺世界紀錄

這位來自義大利帕多瓦（Padua）、身高僅155公分的短跑選手馬澤加（Emma Maria Mazzenga），已是女子90歲以上高齡組的傳奇。她至今已保有4項該年齡組的世界紀錄。去年，她才剛以51.47秒的成績，刷新了女子90+歲組的戶外200公尺世界紀錄；僅1個月後，她又將自己的紀錄推進了1秒。在這2場比賽中，她唯一的對手，就是她自己。

科學家揭密：肌肉竟有20歲細胞

馬澤加的驚人表現，引發了義大利與美國科學家的濃厚興趣。研究團隊從她的股四頭肌中，採集了如鉛筆橡皮擦大小的肌肉樣本進行分析。結果顯示，她與耐力相關的慢縮肌纖維，其健康程度竟與20歲的年輕人無異，肌肉中的粒線體（細胞的能量工廠）功能也同樣年輕。馬凱特大學（Marquette University）博士後研究員科洛西奧（Marta Colosio）讚嘆：「她雖在老化，但她能做到91歲的人做不到的事。」

當被問及永保活力的秘訣時，馬澤加的答案很簡單：持續運動。她每週跑步2至3次，休息日則會散步，「我從不會一整天都待在室內。」疫情期間，她甚至在家中20公尺長的走廊來回奔跑，或趁半夜溜出門繞著街區跑步。

她說：「運動給了我太多，它是我的救星。我不喜歡得過且過，等待黃昏降臨。我需要行動。」對於想開始運動的長者，她的建議是：「了解自己的極限，並保持規律。」

